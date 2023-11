Milan-Udinese 0-1, la classifica aggiornata: rossoneri a -6 dalla vetta

Brutta caduta interna per il Milan, che ha raccolto solo un punto nelle ultime tre uscite in campionato: vetta sempre più lontana

Altra serata amara, anzi amarissima, per i colori rossoneri. Il Milan, obbligato a vincere dopo aver raccolto solo un punto nelle due partite contro Juve e Napoli, incappa nella seconda sconfitta casalinga in campionato crollando in casa contro l’Udinese, alla sua prima vittoria stagionale dopo quattro pareggi consecutivi. E dopo che, in settimana, era arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, patita per mano del Cagliari.

Dopo un primo tempo davvero avaro di emozioni, nella ripresa la compagine meneghina ha provato ad attaccare con più convinzione, senza tuttavia trovare il pertugio giusto per infilare l’attenta retoroguardia ospite, subendo anzi, intorno al 60′, la beffa di un rigore abbastanza generoso che l’arbitro Sacchi ha deciso di concedere agli ospiti.

Peryera non si è fatto ipnotizzare da Maignan, realizzando il gol che ha mandato il Diavolo all’Inferno. Il tempo per recuperare ci sarebbe anche stato, ma il Milan ha prodotto solo una reazione disordinata, fatta più di nervi che di altro, in cui in ogni caso il portiere friulano Silvestri si è eretto a protagonista con due interventi salva-risultato nel finale.

Oltre a dover affrontare quella che ormai può definirsi una mini-crisi, PIoli deve anche fare i conti con due nuovi infortuni. Prima del match si è infatti fatto male Theo Hernandez (contusione alla caviglia per lui), mentre a fine primo tempo ha dato forfait Rade Krunic, vittima di un problema muscolare.

Il Milan resta quindi distante dalla testa della classifica, perdendo tre punti dall’Inter, vittoriosa nel pomeriggio a Bergamo, e dal Napoli, che ha espugnato l’Arechi di Salerno nell’anticipo delle 15.

Il Milan cade in casa: la classifica aggiornata