Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Theo Hernandez ko, largo al tandem Giroud-Jovic

Rossoneri e bianconeri si sfidano nell’anticipo serale del sabato valido per l’undicesima giornata di A: Milan obbligato a vincere

Tutto pronto a Milano per la gara di campionato tra il Milan e l’Udinese, valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Dopo aver perso, in sequenza, la testa della classifica a favore dell’Inter e il secondo posto a vantaggio della Juve, la squadra di Stefano Pioli deve necessariamente tornare alla vittoria se non vuole perdere altro terreno nella corsa scudetto.



In un San Siro che nel frattempo si prepara anche alla magica notte di Champions di martedì prossimo, quando scenderà a Milano il temibile PSG, ecco arrivare l’Udinese di Gabriele Cioffi, subentrato all’esonerato Andrea Sottil lo scorso 25 ottobre, e reduce da quattro pareggi consecutivi in campionato.

Nel frattempo, appena tre giorni fa, i friulani sono stati anche eliminati dalla Coppa Italia perdendo la gara secca contro il redivivo Cagliari di Claudio Ranieri. Se dalle parti di Udine piangono però, nei paraggi di Milanello le cose non vanno troppo meglio.

Tra la mini crisi di risultati in campionato e la catena di infortuni che ha colpito la rosa rossonera, il Milan è chiamato alla vittoria anche per preparare al meglio la sfida europea che sarà determinante per stabilire il cammino in Champions League.

Il tecnico parmigiano dunque non farà turnover per la gara contro i bianconeri, ma la notizia dell’ultim’ora – distorsione alla caviglia per Theo Hernandez, che non è stato convocato – obbliga Pioli a stravolgere la formazione.

Il tecnico parmigiano vara uno schieramento tattico inedito, con Olivier Giroud e Luka Jovic in campo contemporaneamente. Nessuna sorpresa invece negli altri reparti, con Malick Thiaw, rientrante dalla squalifica, e Fikayo Tomori a comporre la coppia di centrali difensivi.

A centrocampo spazio a Musah, Krunic e Reijnders, con Loftus-Cheek pronto a subentrare dalla panchina dopo un’assenza che dura dalla gara del 30 settembre con la Lazio.

In casa Udinese invece, schieramento accorto per mister Cioffi, che vara un 3-5-2 che assomiglia molto ad un 3-5-1-1. Osservato speciale, nonché uomo più pericoloso tra gli ospiti, quel Lazar Samardzic che probabilmente a gennaio si accaserà in lidi più prestigiosi.

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Cioffi

MILAN (4-4-2) Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Reijnders, Krunic, Leao; Giroud, Jovic

Allenatore: Pioli

A disposizione: Mirante, Nava, Adli, Loftus Cheek, Okafor, Romero, Pobega, Jimenez, Simic, Bartesaghi.

UDINESE (3-5-2) Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ferreira, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Thauvin, Pafundi.

Allenatore: Cioffi

Arbitro: Sacchi di Macerata