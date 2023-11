Milan-Udinese 0-1, pagelle e tabellino: disastro totale a San Siro, si salva solo Musah

Il Milan cade a San Siro: l’Udinese vince 1-0 con un gol su rigore di Pereyra. Prestazione terribile per i rossoneri, senza gioco né anima

Un Milan disastroso quello di San Siro stasera contro l’Udinese. Una squadra senza capo né coda, perde contro i friulani che non vincevano in Serie A dallo scorso 8 maggio. Decide un rigore (dubbio) di Pereyra. Milan nullo che non riesce a creare opportunità pericolose. E San Siro fischia. Tutto insieme.

Pochissimo Milan nella prima frazione di gioco. Difesa a tre con Musah a tutta fascia, Florenzi a sinistra e Giroud come falsa ala. I rossoneri però creano pochissimo; l’unica opportunità è un tiro di Calabria da fuori area respinto in angolo da Silvestri. Per il resto, poco o nulla. Pochi e scialbi tentativi di Leao a sinistra, sistematicamente raddoppiato. Dall’altra parte, l’Udinese è pericolosa quando riparte: Success gestisce bene tutti i palloni, Pereyra e Samardzic creano fastidio alla difesa rossonera.

La musica non cambia nel primo tempo. Anzi, addirittura peggiora. E infatti, poco dopo l’ora di gioco, il Milan subisce il gol dello svantaggio: tanti dubbi sul rigore concesso all’Udinese, ma Pereyra lo realizza perfettamente e firma lo 0-1. La reazione dei rossoneri non esiste, se non qualche timido tentativo nei minuti finali, con la Curva che smette di cantare e, alla fine, i fischi di tutto San Siro. Una sconfitta terribile per il Milan, che rischia così di buttare via un’intera stagione. E martedì c’è il Psg in Champions.

Le pagelle di Milan-Udinese

MAIGNAN 6

CALABRIA 5

THIAW 5,5

TOMORI 5,5

FLORENZI 5,5

MUSAH 6 (Dall’81’ ROMERO SV)

KRUNIC 4 (Dal 46′ ADLI 5)

REIJNDERS 4,5 (Dal 68′ LOFTUS-CHEEK SV)

LEAO 5,5

GIROUD 4

JOVIC 4 (DAL 46′ OKAFOR 4,5)

ALL. PIOLI 4

Milan-Udinese, il tabellino

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah (dall’81’ Romero), Krunic (dal 46′ Adli), Reijnders (dal 68′ Loftus-Cheek), Leao; Jovic (dal 46′ Okafor), Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jimenez, Simic; Adli, Loftus-Cheek, Pobega, Romero; Okafor. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. A disp.: Okoye, Padelli; Ferreira, Guessand, Kamara, Masina, Tikvić; Camara, Lovric, Quina, Zarraga; Aké, Lucca, Pafundi, Thauvin. All.: Cioffi.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 67′ rig. Pereyra

Ammoniti: