Milan-Udinese, pochi giocatori sotto la curva: piovono fischi, Florenzi chiede scusa (VIDEO)

Al termine della sconfitta casalinga contro l’Udinese, la curva ha fischiato sonoramente la squadra: solo 7 giocatori hanno raccolto i fischi

Ora possiamo, purtroppo, dirlo: il Milan è in crisi. Dopo la settimana nera, che ha visto i rossoneri perdere in casa con la Juve, crollare a Parigi, gettare alle ortiche la vittoria a Napoli, è arrivata una sanguinosa sconfitta casalinga contro l’Udinese, che finora non aveva mai vinto in campionato.



Al termine della gara, decisa da un rigore molto dubbio realizzato da Pereyra e concesso generosamente dall’arbitro Sacchi, la Curva Sud del Milan, cuore del tifo rossonero più acceso, ha chiamato la squadra a raccogliere i fischi sotto il settore, ma solo in pochi si sono presentati al cospetto del deluso pubblico. Che, giova sottolinearlo, ha incitato e sostenuto la squadra fino al fischio finale. Salvo poi, a gara conclusa, esprimere il proprio disappunto.

Milan-Udinese: la curva contesta e Florenzi chiede scusa

Come riportato dalla redazione di Milanlive.it, e come documentato da un video, solo sette giocatori si sono presentati sotto la curva: si tratta di Loftus-Cheek, Romero, Calabria, Thiaw, Adli, Pobega e Florenzi, con quest’ultimo che ha chiesto platealmente scusa per la brutta prestazione e per il risultato. Che complica non poco i programmi del Milan.