Milan-Udinese, Sky o Dazn: streaming e diretta tv, dove vedere il match

Il Milan ospita l’Udinese nel match dell’11.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming.

Penultimo match di campionato, in Serie A, prima della pausa di novembre per le Nazionali. Il Milan, in un San Siro di nuovo tutto esaurito, ospita l’Udinese con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca dalla trasferta di Genova.

Contro un avversario in crisi, a zero vittorie in campionato ed eliminato pure dalla Coppa Italia, Pioli potrebbe optare per una formazione “inedita”. Un 4-4-2 con Musah e Leao sugli esterni e la coppia offensiva formata da Jovic e Giroud. Pulisic non ha recuperato dalla contrattura accusata contro il Milan mentre Loftus Cheek torna in panchina.

Ancora indisponibile Chukwueze che dovrebbe tornare almeno tra i convocati per la sfida di Champions con il PSG. Emergenza in difesa. Senza Kalulu, Kjaer e Pellegrino infortunati, Pioli non ha alternative tra i centrali e si affida a Thiaw, al rientro dopo la squalifica, e Tomori.

Nonostante la crisi di risultati, servirà il miglior Milan per imporsi contro un’Udinese che si è sempre rivelata un’avversaria ostica per i rossoneri come dimostrano gli ultimi quattro precedenti con due pareggi e una vittoria per parte. L’ultima per i rossoneri nella prima giornata dello scorso campionato con il 4-2 in rimonta a San Siro.

Milan-Udinese, streaming e diretta tv: dove vederla

Milan-Udinese di sabato 4 novembre alle 20.45 sarà visibile, in simulcast, su Dazn e Sky. Su Dazn, il match è visibile esclusivamente tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder SkyQ e Tim Vision, Amazon Fire Stick e console di gioco. Non è prevista almeno su Sky, la diretta sul canale Zona Dazn visibile anche, in opzione aggiuntiva, alla posizione 214 di Tivusat.

Al termine della partita, highlights e approfondimenti su Sky nello speciale Serie A condotto da Alessandro Bonan. Su Dazn, in tarda serata, Milan-Udinese sarà visibile in replica on demand nella sezione dedicata alla Serie A sulla app.

Prima della pausa per le Nazionali, il Milan disputerà altre due partite. Martedì 7 novembre alle 21, sfida Champions a San Siro contro il PSG in diretta, in chiaro, su Canale 5 (oltreché su Sky Sport). Sabato 11 novembre, alle 15, trasferta a Lecce. La sfida del Via del Mare sarà visibile in streaming e diretta tv su Dazn e Zona Dazn.

Dopo la pausa, il Milan affronterà la Fiorentina sabato 25 novembre alle 20.45. Anche la sfida con i viola, alla stregua di quella con l’Udinese, sarà trasmessa in simulcast su Dazn e Sky Sport.