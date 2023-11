@ML – Theo Hernandez out per Milan-Udinese: contusione alla caviglia

Brutta notizia per Theo Hernandez. Il terzino del Milan non prenderà parte al match di questa sera valido per l’undicesima di campionato.

Continua la maledizione infortuni per il Milan. La squadra di Stefano Pioli, già priva di molti calciatori della rosa, dovrà fare a meno di un titolarissimo stasera in vista dell’anticipo contro l’Udinese.

L’ultimo forfait è quello di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan classe ’97 e vice-capitano dei rossoneri. Problema fisico per il francese, che nella preparazione al match di sabato sera ha rimediato una forte contusione alla caviglia.

Da valutare ancora l’entità dell’infortunio, che pare dunque essere di origine traumatica. Ma per precauzione e per il forte dolore, Theo ha preferito non prendere parte al match in accordo con lo staff medico.

Dunque Hernandez fuori dai convocati, lascerà un buco sulla fascia mancina. Pioli ha deciso poco ha che al suo posto giocherà Alessandro Florenzi nuovamente dal 1′ minuto, adattato a sinistra.