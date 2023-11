Rabiot poteva essere del Milan: il retroscena svelato dalla madre

Il giocatore della Juventus era un obiettivo rossonero: sua madre ha rivelato il mancato trasferimento.

Adrien Rabiot fin dai tempi del Paris Saint Germain è stato al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Quando era un giovane emergente c’erano tante squadre interessate ad assicurarselo e non sono mancate le offerte dall’Italia.

Si era parlato moltissimo della Roma, che con l’allora direttore sportivo Walter Sabatini aveva avviato una trattativa concreta nel 2014. Il giocatore andava in scadenza con il PSG nel 2015 e il dirigente voleva approfittarne per assicurarselo a buon prezzo. Non punta a un affare a parametro zero, perché il club parigino in precedenza gli aveva dato oltre 30 milioni di euro per Marquinhos. Come rivelato dallo stesso Sabatini tempo dopo, fu la madre Veronique il problema e ci fu anche una litigata.

Calciomercato Milan, Galliani vuole Rabiot: la rivelazione

Sfumato il passaggio alla Roma, anni dopo Rabiot è comunque approdato in Italia. Nel 2019 la Juventus lo ha ingaggiato a parametro zero, versando una commissione e un bonus alla firma. Inoltre, il giocatore ha firmato un ricco contratto da circa 7 milioni netti a stagione. Il nazionale francese andava in scadenza a giugno 2023 e ha rinnovato per un anno ottenendo anche un aumento di stipendio (ora percepisce 8 milioni).

Veronique Rabiot in un’intervista concessa a SportWeek, inserto del sabato de La Gazzetta dello Sport, ha rivelato che in passato anche il Milan ci aveva provato: “Galliani voleva Adrien nel 2014“. Già ai tempi si parlò dell’interesse rossonero per l’allora talento del PSG, però l’affare non è mai decollato.

Sarebbe stato sicuramente un ottimo colpo per la squadra rossonera, che ai tempi stava vivendo anni non facili. Solo dalla stagione 2019/2020 è tornata davvero a essere protagonista e più attraente per i giovani talenti europei. Il progetto portato avanti dall’ex proprietà Elliott ha funzionato e adesso RedBird Capital Partners vuole fare i successivi passi, compresa la costruzione del nuovo stadio.

Rabiot intanto è alla Juventus e bisognerà vedere se ci rimarrà, visto che il suo contratto scade a fine stagione. Con un ingaggio così pesante non è escluso che le strade del club bianconero e del giocatore si possano dividere. Non mancheranno le richieste, soprattutto dalla ricca Premier League. Impensabile, invece, che il Milan possa farsi nuovamente avanti a distanza di dieci anni da quando ci provò Galliani.