Milan, cessione a gennaio: un giovane è richiesto in Spagna

Dalla Spagna giunge l’indiscrezione inerente l’interesse del Valencia per un talento rossonero.

Ci sono alcuni giocatori che non stanno trovando molto spazio e che nella finestra invernale del calciomercato potrebbero lasciare il Milan. Nei prossimi due mesi la dirigenza valuterà come comportarsi.

Ad esempio, sono usciti diversi rumors sulla possibilità di cedere Luka Romero in prestito. L’ex Lazio è la terza scelta, dopo Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, sulla fascia destra. Recentemente è entrato contro il Napoli, però senza convincere Stefano Pioli. È giovane ed è presto per i giudizi, ma prestarlo potrebbe essere la soluzione migliore per la sua crescita.

Calciomercato Milan, non solo Romero: altro giovane in uscita

Romero non è l’unico che finora ha avuto poco minutaggio. Si è parlato di un eventuale prestito anche per Davide Bartesaghi, se dovesse arrivare un vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra. E si potrebbe concretizzare la cessione con la stessa formula pure di Chaka Traorè.

L’esterno ivoriano, che compirà 19 anni il 23 dicembre, non è mai sceso in campo. Lo ha fatto solo con la Primavera di Ignazio Abate. Si era parlato di un possibile prestito già nell’ultima sessione estiva del calciomercato, poi il trasferimento non si è verificato. A gennaio, però, il giocatore potrebbe partire per provare a giocare con continuità.

Stando a quanto rivelato da Todofichajes.net, il Valencia è interessato a Traorè. L’allenatore Baraja vuole rinforzi nel reparto offensivo, dopo aver perso sia Samuel Lino (rientrato all’Atletico Madrid dopo il prestito) sia Samu Castillejo (finito al Sassuolo) nell’ultima estate. Tra le idee c’è anche il giovane rossonero, certamente una scommessa visto che non ha mai esordito con la Prima Squadra del Milan.

I rapporti tra il Valencia e il club rossonero sono buoni, nello scorso mercato estivo c’è stato il trasferimento di Yunus Musah a Milano. La trattativa non è stata di quelle rapide, però le parti alla fine sono arrivate a un accordo e le relazioni sono rimaste positive tra le due dirigenze. Non bisogna escludere nuove operazioni in futuro.

Forse Traorè è ancora acerbo per imporsi nel Valencia, ma può comunque trovare una buona sistemazione a gennaio. Magari in Serie B ci può essere una squadra in grado di permettergli di essere titolare e di giocare con continuità, mettendo in mostra tutto il suo talento. Le richieste non mancano, sia dall’Italia sia dall’estero. Va trovata la soluzione migliore per la sua crescita.