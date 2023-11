Infortuni Milan, come stanno Pulisic, Theo Hernandez, Chukwueze e Kjaer: il punto verso il Psg

Le ultime sui calciatori del Milan attualmente infortunati in vista del match di martedì contro il PSG in Champions League.

Uno dei maggiori problemi di Stefano Pioli e del Milan in questo momento, certamente delicato e non facile, riguarda gli infortunati e gli assenti forzati. Sono tanti infatti i calciatori indisponibili e gli stop muscolari che hanno limitato le scelte del tecnico rossonero.

Basti pensare che ieri, nel deludente 0-1 subito in casa dall’Udinese, Pioli ha dovuto fare a meno di ben otto calciatori, tutti fermi per infortunio. Inoltre prima del match Theo Hernandez ha dato forfait per una forte contusione alla caviglia, mentre Rade Krunic è stato sostituito a fine primo tempo per un fastidio muscolare.

Situazione grave, che va di pari passo con il momento poco brillante della squadra e con i risultati tutt’altro che brillanti arrivati dopo la sosta di metà ottobre. Ma qual è la situazione infortunati in casa Milan in vista della gara di Champions League contro il PSG?

Pioli conta di recuperare 4 infortunati per Milan-Psg

Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Udinese, ha fornito un aggiornamento importante riguardo agli infortunati ed acciaccati rossoneri, soprattutto su chi potrebbe recuperare in tempo per martedì sera.

Il tecnico rossonero ha chiarito così la situazione: “Speriamo di recuperare Pulisic, Chukwueze, Theo Hernandez e Kjaer per la Champions“, ammettendo che il terzino sinistro ha subito una contusione forte e dolorosa nelle ore precedenti all’incontro, nella speranza che si possa riassorbire nel giro di 2-3 giorni.

L’intento dello staff medico del Milan è quello di riportare tra i convocati i quattro calciatori citati da Pioli ieri in conferenza stampa. L’allenamento di oggi a Milanello ha dato buone risposte in tal senso: Theo, Pulisic e Chukwueze hanno lavorato in gruppo e dunque saranno con ogni probabilità in lista disponibili.

Niente di serio invece per Rade Krunic, sempre secondo le parole di Pioli: “Ha avvertito un fastidietto, ma un po’ anche per l’ammonizione ho preferito non rischiare“. Il bosniaco sarà dunque sicuramente nella lista convocati del Milan per la tanto attesa ed importante gara contro i parigini.

La buona notizia di ieri sera è il ritorno in campo di Loftus-Cheek, che nelle scorse settimane era dovuto rimanere fermo, prima per un problema muscolare agli adduttori, poi per dolori a livello addominale. L’inglese sta ritrovando condizione e potrebbe partire titolare in Champions League, facendo rifiatare Yunus Musah che sta giocando titolare senza soluzione di continuità.

Allo stato attuale delle cose, il Milan anti-PSG potrebbe essere il seguente: (4-3-3) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez (Florenzi); Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.