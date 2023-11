Lorenzo Colombo, doppietta in Verona-Monza 1-3: il Milan osserva

Una bella domenica per Colombo, decisivo nella vittoria della squadra di Palladino sul campo dell’Hellas: anche in casa rossonera sono contenti.

L’anticipo domenicale delle 12:30 vedeva Hellas Verona e Monza sfidarsi allo stadio Marcantonio Bentegodi. Entrambe le formazioni alla caccia di punti importanti in ottica salvezza. A spuntarla è stata quella ospite.

I ragazzi di Rafaele Palladino si sono imposti con il risultato finale di 3-1. Spicca la prestazione di Lorenzo Colombo, autore dei primi due gol della partita. Al 41′ ripartenza biancorossa e ottima palla di Andrea Colpani per l’attaccante di Vimercate, che con un diagonale vincente di destro batte Lorenzo Montipò. Al 73′ fa tutto da solo, porta palla e si libera al tiro col sinistro appena fuori area, ancora Montipò battuto.

Per il centravanti di proprietà del Milan è la prima doppietta in Serie A. Il match non è finito, però. All’84’ Luca Caldirola di testa da calcio d’angolo ha siglato il 3-0 che ha sostanzialmente chiuso ogni discorso. All’86’ l’Hellas Verona ha accorciato le distanze con la rete di Michael Folorunsho. La pressione finale dei veneti non ha prodotto ulteriori gol, quindi la partita è terminata 3-1 per i brianzoli.

Colombo trascina il Monza, il Milan applaude

Grazie a questa vittoria, il Monza sale all’ottavo posto della classifica del campionato. Ha 16 punti, 9 in più rispetto alla zona retrocessione. La squadra di Marco Baroni è quartultima a quota 8, a +1 sull’Empoli (che gioca domani contro il Frosinone) e a +2 sul Cagliari (oggi sfida il Genoa in Sardegna).

Al Milan c’è chi ha sicuramente osservato la partita disputata allo stadio Bentegodi. Nel mirino Colombo, che si è trasferito in prestito secco al Monza e dal quale ci si aspetta una stagione di crescita dopo quella trascorsa a Lecce. Occhi pure su Colpani, uno dei giocatori italiani più brillanti di questo inizio di Serie A. E probabilmente anche Isak Hien, difensore del Verona, è stato monitorato. Com’è noto, con l’infortunio di Pierre Kalulu, sarà necessario prendere un rinforzo in difesa. Ci sono diversi nomi sulla lista della dirigenza.