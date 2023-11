Milan, che fatica nel 2023: emerge una statistica shock

La squadra di Pioli sta vivendo un momento negativo: in generale è un 2023 al di sotto delle aspettative e con qualche numero che riflettere.

I rossoneri sono usciti da San Siro tra i fischi dopo la sconfitta contro l’Udinese. Fischi meritati, lo ha detto lo stesso Stefano Pioli, che si è assunto le sue responsabilità. La situazione è molto negativa e martedì ci sarà, sempre a Milano, una sfida decisiva di Champions League contro il PSG.

Il Milan ha conquistato solo un punto nelle ultime tre giornate di Serie A, accumulando 6 punti di ritardo rispetto alla capolista Inter. Il KO contro la squadra di Gabriele Cioffi è grave, considerando pure che i bianconeri non vincevano in campionato dall’8 maggio e che in questa stagione hanno già cambiato allenatore. I tanti infortuni e una situazione interna probabilmente non idilliaca hanno portato a tutto questo.

Milan, poche vittorie nel 2023: cosa dicono i numeri

La sensazione è che Pioli non abbia più completamente in mano il suo gruppo, cosa che sembrava essere emersa già nella scorsa stagione. Non a caso, Paolo Maldini aveva pensato di cambiare allenatore. La “nuova” dirigenza ha deciso di continuare con lui, convinta che potesse dare ancora tanto. Normale avere dei dubbi vedendo come stanno andando le cose in queste settimane.

Tra l’altro, dopo la sconfitta contro l’Udinese è emerso un dato allarmante: il Milan nel 2023 ha vinto solamente 19 partite delle 45 disputate: il 42%, meno della metà. Numeri horror. La prima gara dell’anno è stata la trasferta di campionato contro la Salernitana, vinta 2-1. E si è arrivati all’incredibile KO contro la squadra di Cioffi, mai vincente in questa Serie A e che mercoledì era anche stata eliminata dal Cagliari in Coppa Italia.

È del tutto logico che Pioli venga messo in discussione, lui stesso sa di avere delle responsabilità e di dover migliorare per invertire la rotta. La dirigenza dovrà capire se ci siano le condizioni per andare avanti con l’attuale allenatore, che certamente rimarrà al suo posto fino alla partita contro il Paris Saint Germain e anche contro il Lecce. Poi ci sarà la sosta nazionali, vedremo se si verificherà qualche scossone.