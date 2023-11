Milan, colpo deciso per gennaio: “Moncada lo ha incontrato”

La dirigenza rossonera ha messo nel mirino un altro rinforzo, dopo il già chiacchierato Miranda: c’è stato un faccia a faccia.

Il Milan deve intervenire nella sessione invernale del calciomercato. Nonostante i dieci acquisti della scorsa estate, la squadra ha qualche lacuna e gli infortuni non aiutano.

Sulla fascia sinistra non è stato preso un vice Theo Hernandez e, quando manca il francese, sulla fascia sinistra sta giocando Alessandro Florenzi. L’alternativa è il giovane Davide Bartesaghi, che ha fatto il suo quando è stato chiamato in causa. Ma serve un innesto lì. L’obiettivo è Juan Miranda, 24enne spagnolo il cui contratto scade a giugno 2024. Può arrivare già a gennaio se verrà trovato un accordo con il Betis per l’acquisto del cartellino.

Calciomercato Milan, Moncada vede un potenziale rinforzo futuro

L’infortunio di Pierre Kalulu costringe il Milan a comprare un difensore nel mercato di gennaio. Simon Kjaer e Marco Pellegrino non danno sufficienti garanzie come sostituti della coppia titolare Thiaw-Tomori. Il danese va per i 35 anni e ha qualche acciacco. L’argentino è acerbo e in questo momento è fuori per un problema fisico che lo terrà lontano dal campo per diverse di settimane.

Negli ultimi tempi si è parlato molto di Lloyd Kelly, 25enne inglese in forza al Bournemouth. Come Miranda ha un contratto che scade a giugno 2024, quindi c’è la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero in estate oppure di prenderlo a basso prezzo a gennaio. Ai rossoneri farebbe comodo averlo subito, vista l’emergenza in difesa.

Geoffrey Moncada sabato scorso era presenta a Bournemouth-Burnley di Premier League e ha osservato da vicino Kelly. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il direttore tecnico del Milan ha avuto un confronto con il giocatore: “Da quello che so, a fine partita lo ha incontrato e conosciuto. Il segnale che è uno dei calciatori su cui il Milan può puntare, anche perché va in scadenza a giugno. Segnale che il club vuole scegliere il giocatore giusto anche a livello caratteriale“.

Kelly sembra essere un obiettivo concreto della società rossonera, che comunque dovrà guardarsi anche dalla concorrenza. Sulle tracce del centrale del Bournemouth c’è pure la Juventus, a sua volta a caccia di rinforzi a buon prezzo per la sua difesa. E non mancano richieste da squadre della Premier League, che potrebbe rimanere al priorità del giocatore anche nell’ottica di provare a convincere Gareth Southgate a convocarlo nella nazionale maggiore inglese.