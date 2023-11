Milan, Ibra ora serve ancora di più: arriva la svolta

Le ultime sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe incontrare Gerry Cardinale, che assisterà a Milan-Psg

La situazione appare sempre più drammatica. Il Milan di Stefano Pioli non riesce a rialzare la testa e la vittoria continua a mancare: il Diavolo così anche ieri non ha portato a casa i tre punti, venendo contestato da tutto lo stadio.

Inevitabile dopo la sconfitta contro l’Udinese, una squadra che non aveva mai conquistato un successo in questa stagione. Inevitabile dopo aver avuto la possibilità di preparare la sfida per un’intera settimana, contrariamente al tuo avversario che era sceso in campo di mercoledì, per oltre 120 minuti, per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari.

I tifosi tutti hanno, così, perso la pazienza fischiando Pioli e la squadra. La sconfitta arriva dopo giorni difficili, in cui il Milan aveva mostrato a tutti le proprie debolezze. I soliti mille infortuni e i casi Calabria, Leao e Giroud non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, rendendo il clima irrespirabile.

Questi, inoltre, sono stati i giorni di Zlatan Ibrahimovic. Si è tornati a parlare con forza del ritorno dello svedese: l’ex attaccante è visto come la soluzione a tutti i problemi del Diavolo.

Stefano Pioli, però, nel corso dell’ultima conferenza stampa, alla viglia del mach contro l’Udinese, ha respinto con forza questa tesi. Ibra verrebbe accolto a braccia aperte, ma il tecnico di Parma ci ha tenuto a sottolineare come ha già tutto quello che gli serve, avendo il sostegno e il supporto dello staff che gli permette di allenare nel miglior modo possibile.

Ibra-Cardinale, possibile incontro

Le voci su Zlatan Ibrahimovic continuano però ad esserci e anche stamani La Gazzetta dello Sport ha scritto di un possibile ritorno dello svedese.

D’altronde è Gerry Cardinale a spingere verso questa soluzione. Il numero uno di RedBird non ha mai mollato la preso su Ibra e sta provando a convincerlo per tornare in sella. L’americano sarà a Milano per assistere alla sfida contro il Psg ed è molto probabile un incontro con lo svedese. La situazione critica e quasi disperata potrebbe far sì che ci sia un’accelerazione per il bene del Milan: Cardinale potrebbe offrirgli così l’assist per un nuovo matrimonio, toccherà chiaramente ad Ibrahimovic decidere se buttarla dentro o meno.