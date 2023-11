@ML – Theo, Pulisic e Chukwueze in campo: le ultime da Milanello

Le ultime in arrivo da Milanello, dove la squadra rossonera ha subito deciso di riprendere gli allenamenti dopo il k.o. con l’Udinese.

Subito in campo il Milan dopo il crollo di ieri sera contro l’Udinese. La sconfitta per 1-0 in casa, figlia di una prestazione piuttosto scialba e poco brillante di Leao e compagni, deve essere assimilata il prima possibile.

Stefano Pioli ha subito ordinato la ripresa dei lavori sul campo a Milanello, nella mattinata di domenica, visto che dopodomani già scatterà la delicata sfida interna contro il PSG, valida per la quarta giornata di Champions League.

Momento delicato per il Milan, che dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro sfide ufficiali giocate, non può più permettersi errori e cadute. Anche in coppa, visto che i rossoneri sono a soli 2 punti nel gruppo F e un ulteriore scivolone contro i parigini metterebbe a serio rischio il proseguo del cammino.

Theo, Pulisic e Chukwueze verso la convocazione contro il PSG

Molta curiosità in casa Milan oggi riguarda le condizioni reali dei cosiddetti acciaccati. Quei calciatori ai box che Pioli spera di recuperare in tempo già per martedì sera contro il PSG.

Buone notizie per tre elementi; in mattinata, coloro che non hanno giocato titolari ieri contro l’Udinese, hanno svolto un allenamento regolare sul campo, mentre gli altri si sono accontentati di un lavoro di scarico. In campo anche tre calciatori precedentemente infortunati come Theo Hernandez, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

La loro presenza alla seduta odierna sembra suggerire la convocazione di tutti e tre per Milan-PSG di dopodomani. Ovviamente tutto dipenderà dall’allenamento di domani, la seduta di rifinitura prima della partita tanto attesa di Champions. Ma finalmente Pioli può sorridere dopo i tanti buchi in rosa dovuti agli infortuni.

Da valutare ancora Simon Kjaer, che non ha lavorato sul campo e che dunque potrebbe avere bisogno di qualche giorno in più di recupero prima di tornare in campo. Possibile che il danese sia a disposizione dalla trasferta di sabato prossimo sul campo del Lecce.