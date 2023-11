Reijnders in difficoltà, i giornali lo bocciano: i voti dopo Milan-Udinese

Tijjani Reijnders vive il suo primo vero momento di difficoltà con la maglia del Milan. Lo dimostrano le pagelle dei quotidiani.

Accolto come un acquisto intelligente, un centrocampista tecnico e dinamico, Tijjani Reijnders aveva rispettato le attese nelle prime gare stagionali del Milan. Buona qualità di palleggio, ottima visione di gioco e anche qualche inserimento offensivo importante.

Nelle ultime settimane però la qualità delle prestazioni di Reijnders si è abbassata in maniera seria e notevole. Il calciatore classe ’98, forse affaticato per i tanti impegni ravvicinati, ha perso un bel po’ di brillantezza. Senza parlare di quel primo gol in Italia che stenta ad arrivare e che gli sta creando qualche disagio.

Ieri in Milan-Udinese altra prova deludente di Reijnders, che ha commesso tanti errori e si è persino divorato l’occasione di portare in vantaggio i suoi a inizio primo tempo. Per questo motivo i giornali odierni hanno bocciato la prestazione dell’ex AZ Alkmaar, con voti a tratti anche molto severi.

Le pagelle di Reijnders: Gazzetta durissima con il milanista

Voti e giudizi dunque piuttosto negativi per Reijnders. In particolare è arrivata la bocciatura tremenda della Gazzetta dello Sport. Il noto quotidiano sportivo ha prodotto un severo 4,5 in pagella al centrocampista rossonero, reo di essere stato tra i meno brillanti della sua squadra: “Un raggio di sole: gran palla per il taglio di Calabria. Poi piove come a Milano, un’occasione mancata, le solite soluzioni sbagliate negli ultimi 30 metri”.

L’olandese dunque punito soprattutto per le giocate non incisive in fase offensiva. Come conferma anche il Corriere dello Sport, che è duro quanto i colleghi della rosea. Voto 4,5 per Reijnders, che “paga un utilizzo eccessivo, comincia a sbagliare anche cose semplici. Si magia un gol a inizio ripresa che pesa tantissimo”. Quello scavetto che poteva cambiare l’esito del match di San Siro.

Meno cattivo e intransigente il giudizio di Tuttosport che si limita ad una insufficienza minima. Una prova da 5,5, figlia di alcuni errori decisivi, ma comunque senza troppe sbavature o situazioni disastrose. Infine la via di mezzo: il 5 pieno del Corriere della Sera, perché le aspettative sull’olandese sono sempre alte in attesa della giocata che sblocchi il match, ma ieri non è stato all’altezza.

Chissà se Pioli prenderà a riferimento tali giudizi e se abbia considerato anche lui la prova di Reijnders (poi sostituito da Loftus-Cheek) come un monito per lasciarlo a riposo nei prossimi match, anche se con i tanti infortunati il turnover rischia di essere un’utopia.