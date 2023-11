Torna dopo un anno: conferme sul colpo in difesa per il Milan

Il Milan è sulle tracce del difensore: il calciatore, oggi in Inghilterra, piace al Diavolo. Può fare ritorno in Serie A dopo appena un anno. Il punto della situazione

Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa rafforzare l’organico di Stefano Pioli, dopo il brutto infortunio di Pierre Kalulu, che lo porterà a stare fuori dai campi per almeno quattro mesi, un acquisto è davvero inevitabile.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani hanno deciso di non attingere dal mercato degli svincolati, ma si aspetterà gennaio per mettere a segno il colpo giusto. Stasera contro l’Udinese, così, vista l’assenza anche di Kjaer, il Milan sarà con i soli Tomori e Thiaw, oltre a Jan-Carlo Simic, aggregato alla prima squadra. Nel frattempo si sta guardando al mercato e un questi giorni i nomi accostati al Diavolo sono stati davvero parecchi.

Sono così tornati di moda i profili di Maxime Esteve del Montpellier e di Koulierakis del PAOK Salonicco. Entrambi giovanissimi, entrambi dal costo non elevatissimo e non superiore ai dieci milioni di euro. Ma Moncada ha visionato da vicino anche un altro difensore, Kelly del Bournemouth che piace però davvero a parecchie squadre: oltre al Milan, infatti, si registra l’interessamento da parte della Juventus, oltre che di Arsenal, Tottenham e Borussia Dortmund. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno lo ha reso un’opportunità appetibile davvero.

Milan, conferme su un’altra idea in difesa: tutto vero, può tornare dopo un anno

Un’altra idea per la difesa a cui sta pensando il Milan è quella di Jakub Kiwior. Il centrale polacco in forza all’Arsenal, piace da tempo ai rossoneri.

Il Diavolo lo aveva seguito prima del trasferimento a Londra, avvenuto lo scorso gennaio dallo Spezia, e ora è pronto a riportarlo in Italia. L’interesse – come si può leggere su Calciomercato.it – è confermato, ma l’Arsenal al momento non appare intenzionato ad aprire discorsi di cessione. Se la volontà dei Gunners dovesse cambiare, il Milan proverebbe a prenderlo in prestito con diritto di riscatto

Jakub Kiwior, che nei mesi scorsi è stato accostato anche a Juventus e Napoli, ha una valutazione sui 25 milioni di euro. Il giocatore di Tychy, che il prossimo 15 febbraio compirà 23 anni, non può certo essere soddisfatto del suo attuale utilizzo all’Arsenal, dove ha giocato sei partite, di cui tre in Premier League, una in Champions e due in EFL Cup, per un totale di 361 minuti complessivi.