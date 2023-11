Verso Milan-PSG, il ritorno di Donnarumma scalda i tifosi: accoglienza ‘speciale’ per Gigio

Tutto pronto a Milano per il ritorno di Gigio Donnarumma nello stadio che lo ha visto entrare nel mondo del grande calcio

Quando scenderà in campo, in una sfida che è già un crocevia importante per le ambizioni del Milan in Champions League, nel catino di San Siro martedì 7 novembre, saranno passati otto anni e due settimane dal suo esordio in Serie A con la maglia rossonera. Fu il compianto Sinisa Mihajlovic, all’epoca tecnico del Diavolo, a lanciarlo titolare nel massimo campionato. Quando il nativo di Castellammare di Stabia aveva solamente 16 anni e 8 mesi.

Ne è passato di tempo, e troppa ne ha fatta di strada l’estremo difensore campano da quel giorno di fine ottobre. Donnarumma scalò vertiginosamente le gerarchie, sia all’interno della rosa rossonera, sia nella considerazione generale delle sue capacità. Designato ben presto dalla maggior parte degli addetti ai lavori come l’erede di Gianluigi Buffon, autentica leggenda del calcio italiano, Gigio divenne un idolo del popolo milanista. Un punto fermo sul quale costruire il Milan del presente e del futuro.

Nel frattempo sulla panchina del Milan si sono succeduti, con alterne fortune, tanti tecnici. Lui è però rimasto sempre il condottiero principe della difesa. Fino a quando il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 iniziò a diventare oggetto di trattative tra la dirigenza del Diavolo e l’entourage del portiere, rappresentato da Mino Raiola.

Nonostante Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano iniziato a discutere per tempo del rinnovo del portierone, l’accordo non fu trovato. Lusingato dall’offerta milionaria del PSG, che mise sul piatto un ingaggio annuo da 10 milioni di euro fissi più 2 milioni di euro di bonus, Gigio scelse Parigi. Provocando la furiosa reazione del popolo rossonero, che si sentì tradito dal giocatore.

Donnarumma torna a Milano, il tifo milanista si scalda

Sembra passato un secolo dal clamoroso addio di Donnarumma al Milan. Tanto si è detto e tanto si è scritto sulla decisione del portiere, che in occasione della gara d’andata tra il PSG e i rossoneri rilasciò un’intervista in cui dichiarò di ‘voler spiegare, un giorno, cosa ci fosse dietro la decisione di approdare a Parigi‘. Il club rossonero ha avuto l’abilità e la fortuna di pescare un certo Mike Maignan come erede di Gigio: il francese non ha mai fatto rimpiangere il portiere azzurro, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello scudetto nel 2022.

Dopo aver ‘assaggiato’ l’umore dei tifosi milanisti incassando tanti fischi in occasione di un paio di gare disputate a San Siro con la maglia dell’Italia, Gigio si riaffaccerà a Milano da avversario del Milan. Per la prima volta dalla separazione di due stagioni fa.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, i tifosi rossoneri stanno preparando un’accoglienza ‘particolare’ per quello che è considerato un traditore della maglia. Sono previsti, sulla scia di quello che hanno fatto i tifosi interisti per il ritorno di Romelu Lukaku, fischietti e banconote finte per ‘salutare‘ il ritorno di Gigio.

Non deve sorprendere l’atteggiamento del popolo rossonero sulla questione. Da quando il sorteggio ha stabilito lo scontro coi parigini in Champions, in molti hanno cerchiato in rosso la data sul calendario. Chissà che l’inquinamento sonoro non possa produrre l’effetto di innervosire il portiere. Spianando magari la strada al Milan in un match di importanza capitale.