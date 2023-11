Vice Theo Hernandez, nuova idea per il Milan: “Lo prenderei di corsa”

La dirigenza rossonera è sempre a caccia del tassello giusto per la difesa: la ricerca potrebbe portare a bussare in casa Barcellona

Nelle ultime settimane l’infermeria di Milanello si è pericolosamente riempita di tanti giocatori che, con diverse gravità negli infortuni e nei relativi tempi di recupero, si sono resi indisponibili nelle rotazioni di Pioli.



Da Loftus-Cheek a Pellegrino, passando per Kjaer e Kalulu, l’emergenza è ora realtà al centro sportivo dei rossoneri. In vista della riapertura della finestra di scambi, che prenderà il via il prossimo 1 gennaio, la dirigenza meneghina sta lavorando per garantire a Pioli quegli innesti necessari al prosieguo della stagione.

Oltre all’acquisto praticamente ‘obbligatorio’ di un centrale difensivo, Furlani e D’Ottavio si stanno guardando intorno anche per un centravanti che possa far rifiatare Olivier Giroud. In attesa che finalmente Luka Jovic batta un colpo, la dirigenza meneghina sta vagliando diversi profili per il fronte offensivo.

E poi c’è un’altra questione, forse troppo spesso sottovalutata. La rosa del Milan appare ‘corta’ anche nel ruolo di terzino sinistro, col solo Davide Bartesaghi, classe 2005, come riserva di Theo Hernandez. Il mercato invernale potrebbe riservare però una ghiotta occasione al sempre attento team dirigenziale del Diavolo.

Milan, colpo low cost in arrivo? Ecco la possibile occasione

Solo 160′ in campo spalmati su quattro gare di Liga a cui ha preso parte. Questo il magro bottino di Marcos Alonso con la maglia del Barcellona nella stagione in corso. Chiuso dai giovani fenomeni della cantera blaugrana, l’ex Fiorentina e Chelsea non sta trovando molto spazio. E la situazione non sembra poter cambiare nelle prossime settimane.

Titolare di un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, e sul quale il club catalano mantiene il diritto di rinnovo per un’ulteriore stagione, lo spagnolo può andar via per una cifra certamente abbordabile per le casse rossonere.

L’idea Marcos Alonso per ora non è stata fatta propria dal club meneghino – almeno nei termini di una trattativa ufficiale con la società spagnola e con l’entourage del calciatore, ma è stata suggerita niente di meno che da Carlo Pellegatti, che lo ha detto sul suo canale ufficiale YouTube: “È un giocatore che mi fa impazzire, di caratura internazionale. Lo prenderei di corsa“.

La ‘proposta’ del giornalista-tifoso appare comunque tutt’altro che peregrina. Marcos Alonso, 33 anni il prossimo 28 dicembre, porterebbe con sé grande esperienza anche in campo internazionale.

Dopo le due stagioni e spiccioli passate a Firenze prima di approdare al Chelsea, nell’agosto del 2016, l’iberico non avrebbe certo problemi di adattamento al nostro calcio. Gli ostacoli per un suo possibile arrivo sono legati allo status di riserva che lo spagnolo dovrebbe accettare, e soprattutto l’ingaggio, forse superiore ai programmi rossoneri per un calciatore che non sarebbe titolare.