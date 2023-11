Djokovic vince e Parigi lo fischia: la sua reazione fa il giro del mondo (FOTO)

Il campione serbo vince il titolo del Masters 1000 e sfotte i tifosi dopo i tanti fischi ricevuti nella finale contro Dimitrov

Novak Djokovic oggi si è imposto in due set (6-4 6-3) sul bulgaro Grigor Dimitrov nella finale del Masters 1000 di Parigi Bercy, confermandosi in un momento davvero incredibile della sua carriera, uno dei tanti.

Il campione serbo non era al top della forma ed era tornato in campo a distanza di un mese dal trionfo negli US Open. Ciò nonostante è riuscito a vincere il titolo, il secondo in tre anni a Parigi Bercy. Anche l’anno scorso era arrivato in finale ma era stato battuto dal giovane Holger Rune, mentre stavolta l’esperienza di Dimitrov non è bastata per fermarlo. Per Nole si è trattato del settimo successo in questo torneo, record assoluto, e del 40esimo Master in carriera.

Durante il primo set dell’incontro di questo pomeriggio si è però registrato un episodio, che conferma il difficile rapporto fra Djokovic e il pubblico della capitale francese. Per gran parte della prima fase del match, infatti, il pubblico presente ha tifato in maniera decisa per il bulgaro Dimitrov. Soltanto fischi invece per Nole, disturbato in più occasioni anche durante i turni di battuta. Questo ha portato il campione a reagire.

Djokovic reagisce ai fischi

Dopo i continui fischi Djokovic ha infatti deciso di rispondere con un gesto eloquente all’indirizzo dei tifosi sugli spalti. Il serbo si è portato il dito all’orecchio facendo capire al pubblico di voler sentire gli applausi.

Il campione serbo ha poi anche zittito il pubblico e risposto sul campo andando a vincere per l’ennesima volta un torneo prestigioso, l’ennesimo della sua infinita carriera. Già nella sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor il numero uno al mondo era stato pesantemente fischiato dal pubblico di Parigi per aver scelto di sfruttare il suo toilet break fra il secondo e il terzo set.

Anche oggi quindi un botta e risposta fra Djokovic e i tifosi parigini, che non hanno affatto un buon rapporto. Il 36enne, grande tifoso del Milan, però intanto si porta a casa un altro titolo e entra sempre di più nella storia di questo sport, del quale ormai è e rimarrà una leggenda assoluta.