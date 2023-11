Esonero Pioli, la situazione: “Al momento…”

Stefano Pioli a rischio esonero? I tifosi lo chiedono a gran voce sui social, ma la società ha altre idee. Anche se…

Era inevitabile che, dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese, in casa Milan ci si cominciasse ad interrogare e a fare un punto del bilancio. A San Siro con i friulani è arrivato è infatti arrivata la terza sconfitta nelle ultime quattro partite.

Il ko con i bianconeri ha però lasciato molto più rammarico e delusione nell’ambiente rossonero, perché arrivato contro una squadra che non aveva ancora mai vinto una partita in campionato. Adesso il Diavolo è finito a sei punti di distanza dalla capolista Inter e martedì sera si gioca una gara fondamentale in Champions League contro il PSG. Il Diavolo infatti è ultimo nel girone e non può permettersi altri passi falsi.

Una situazione quindi che comincia ad essere preoccupante, anche alla luce delle ultime prestazioni, nelle quali la squadra è apparsa poco organizzata sul piano tattico e a tratti anche priva di mordente. Gli infortuni stanno sicuramente complicando le cose, ma i dati sono allarmanti e ci dicono di un Milan che nel 2023 ha vinto solo 19 delle 45 gare ufficiali disputate: una media davvero troppo bassa per un club di questo livello.

Pioli non è in discussione… per ora: la situazione

Ma qual è quindi al momento la situazione di Stefano Pioli? La panchina del tecnico dei rossoneri al momento non traballa e la conferma arriva da Matteo Moretto, che però ci tiene a sottolineare un possibile scenario. Che non può essere escluso.

Il giornalista, esperto di mercato e anche di Milan in generale, ha fatto il punto della situazione sull’allenatore emiliano a SOS Fanta. Moretto ha subito specificato che ad oggi Pioli non è in discussione e che al momento società e staff tecnico remano ancora tutti dalla stessa parte. La situazione però è delicata e le prossime due partite contro il Paris Saint Germain e il Lecce potrebbero essere molto importanti.

Ci si aspettano dei segnali e soprattutto una reazione, perché i rossoneri rischiano di compromettere gran parte della stazione in queste settimane. “Sicuramente non è previsto un ribaltone in corsa“ spiega sempre Moretto… Il piano tradizionale del Milan è infatti quello di sedersi a fine stagione per un bilancio complessivo. Inoltre, esonerare Pioli ora e ingaggiare un altro tecnico avrebbe dei costi, mentre la società in questo periodo è molto attenta all’aspetto economico e proverà ad evitare questa ipotesi.