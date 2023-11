Gerry Cardinale a Milano: dalla squadra allo stadio, i temi sull’agenda

Cardinale sarà presente a San Siro per Milan-PSG di Champions: ma si occuperà in prima persona anche di altre questioni.

La sconfitta contro l’Udinese è stata una brutta mazzata per l’ambiente rossonero. Se perdere contro Juventus e PSG o pareggiare contro il Napoli può capitare, è difficile accettare un KO contro una squadra che in campionato non vinceva dall’8 maggio. Soprattutto se il risultato arriva dopo una pessima prestazione.

La squadra ha lasciato San Siro tra i fischi dei tifosi, che dopo aver sostenuto giocatori e allenatore hanno deciso di lasciarsi andare anche a un po’ di dissenso e contestazione. Importante anche lanciare un segnale, perché è necessaria una reazione per non compromettere la stagione.

Cardinale torna a Milano

Oggi a Milano arriva Gerry Cardinale, che sarà presente a San Siro per assistere a Milan-PSG. Ma non solo. Sicuramente avrà un confronto con la dirigenza rossonera per discutere del momento della squadra. Non mancheranno parole di incoraggiamento per Pioli e i giocatori, chiamati a disputare una partita di alto livello. Al momento, l’allenatore non sembra a rischio esonero: gode ancora della fiducia del management rossonero.

Da capire se possa esserci anche un nuovo incontro con Zlatan Ibrahimovic per discutere del suo ritorno. Com’è noto, il club gli ha offerto la possibilità di tornare con un nuovo ruolo e lui ci sta pensando. Cardinale lo apprezza molto e lo vorrebbe come suo consigliere, oltre che come figura vicina alla squadra. Lo svedese deve decidere se rientrare o meno nel mondo del calcio, è impegnato anche come uomo d’affari e probabilmente farà una scelta a breve.

C’è poi l’argomento stadio, molto caro al fondatore di RedBird Capital Partners. La proprietà del Milan ci lavora da mesi e sta puntando a realizzare il progetto a San Donato Milanese. Rimanere a Milano, anche spostandosi da San Siro a La Maura, non è qualcosa di percorribile. Uscire dalla città è diventata l’unica opzione.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, tra dicembre e gennaio dovrebbe essere costituito un accordo di programma. Coinvolti il Comune di San Donato Milanese, la Regione Lombardia e altri enti. Nei prossimi mesi verrà definito anche il disegno dello stadio e si parlerà anche dei naming rights. Emirates, già sponsor del Milan, viene indicato come naturale candidato per l’intitolazione del futuro impianto sportivo da 70.000 posti.