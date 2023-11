Milan, emergenza in difesa: Pioli ne perde un altro

Ecco la situazione del reparto difensivo del Milan, in vista della partita contro il Psg, valevole per la quarta giornata di Champions League, in programma domani a San Siro

L’emergenza continua. Per il Milan di Stefano Pioli restano i problemi in difesa, anche per la sfida contro il Psg, valevole per quarta giornata della fase a gironi si Champions League.

Simon Kjaer, come raccontato, non si è allenato con il resto della squadra, e va dunque verso il forfait per la terza partita consecutiva. Il danese, alle prese con un affaticamento muscolare, ha già saltato le sfide contro il Napoli e l’Udinese.

Domani a disposizione di Stefano Pioli ci saranno così solamente Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Come è noto, d’altronde, il Milan ha perso Pierre Kalulu, per quattro mesi, e Marco Pellegrino (out almeno 40-50 giorni).

L’emergenza in difesa per domani si aggrava per via dell’assenza anche di Jan-Carlo Simic, al Milan da meno di due anni e non iscrivibile, dunque, in lista B. Ci sono invece Bartesaghi e Paloschi, che potrebbero essere convocati per allungare la rosa.

Milan-Psg, le scelte in difesa di Pioli

Il Milan ha svolto l’allenamento di rifinitura in mattinata, con diverse buone notizie. Il recupero di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze è confermato.

Il terzino e i due esterni di destra anche oggi hanno lavorato con il gruppo, al pari di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, uscito per un guaio muscolare nel match contro l’Udinese, è dunque recuperato e si candida per una maglia da titolare.

Si sono allenati con la squadra anche Alessandro Florenzi e Davide Calabria. Il capitano si appresta a giocare titolare sulla destra, con il terzino francese sulla sinistra. L’ex Roma, dunque, si accomoderà in panchina. Sarà lui la prima alternativa dietro. In caso di problemi al centro, difficilmente Pioli deciderà di affidarsi ad un giovane, ma potrebbe schierare davanti a Mike Maignan uno tra Davide Calabria e Theo Hernandez. Il francese centrale, d’altronde, è stata la scelta nei minuti finali del match contro il Napoli, quando avevano dato forfait, prima Pierre Kalulu, poi Marco Pellegrino