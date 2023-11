Milan, nuova idea dal Brasile: il nome sorprende tutti

Dall’Inghilterra sorprendente indiscrezione su un’idea che la società rossonera avrebbe per l’attacco: ci sarà un tentativo reale?

Il Milan nell’ultima sessione di calciomercato non è riuscito a prendere una ciliegina sulla torta, ovvero un forte centravanti. Luka Jovic è stato un ripiego rispetto a quelle che erano le prime scelte della dirigenza. Finora il serbo non ha convinto e ha tempo fino a fine 2023 per farlo.

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani potrebbero pensare di prendere un’altra punta se Jovic dovesse deludere profondamente. Compatibilmente con quello che sarà il budget, che andrà speso anche per un difensore che possa rimpiazzare l’infortunato Pierre Kalulu e forse per Juan Miranda come vice Theo Hernandez, potrebbe esserci un intervento nel ruolo. Vedremo, qualche nome già circola.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dal Brasile?

Qualcuno ipotizza un ritorno di fiamma per Mehdi Taremi, che avendo un contratto in scadenza a giugno 2024 sarebbe un’ottima occasione. Tuttavia, dopo i problemi avuti in estate con l’agente dell’attaccante del Porto sembra difficile una nuova trattativa. Le caratteristiche dell’iraniano si sposerebbero bene con le esigenze di Stefano Pioli, però al momento non risultano contatti riallacciati tra le parti.

Dall’Inghilterra lanciano un nome a dir poco sorprendente: Gabriel Barbosa. Secondo quanto rivelato da The Mirror, il Milan avrebbe inserito anche il 27enne brasiliano nella lista dei potenziali acquisti. Il suo contratto scade a dicembre 2024 e pertanto il prezzo di vendita potrebbe non essere elevatissimo.

In Inghilterra scrivono che la richiesta sarebbe sui 20 milioni di sterline, quindi circa 23 milioni di euro. Un prezzo sicuramente trattabile. Ma attenzione al Manchester United, altra società che sta pensando a Gabigol e che ha le risorse economiche per assicurarselo. Inoltre, una carta per convincere il Flamengo potrebbe essere il prestito di Antony, che non sta attraversando un periodo facile.

Gabriel Barbosa vorrebbe rimettersi in gioco in Europa, dopo aver fallito sia all’Inter sia al Benfica. Allora era giovane e non pronto per giocare in squadre così importanti, adesso si sente più maturo e preparato per affrontare il calcio europeo. Destinazioni come Milan e Manchester United sono entrambe di suo gradimento e non mancheranno anche altre richieste.

Onestamente, ci sembra difficile che il club rossonero decida di puntare su Gabigol. La sensazione è che l’idea sia quella di puntare su qualcuno che gioca già in Europa e non su una scommessa che finora ha brillato solo in Brasile. Vedremo cosa succederà.