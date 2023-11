Milan-Psg, l’attaccante è out: fuori dai convocati

Arrivano le scelte ufficiali del tecnico dei francesi, Luis Enrique: il giocatore non è stato convocato e non ci sarà contro il Milan, nel match di domani sera a San Siro

E’ ormai davvero tutto pronto per Milan-Psg. I rossoneri si sono allenati in mattinata, recuperando diverse pedine fondamentali.

Theo Hernandez, dopo la contusione alla caviglia, si è allenato con la squadra ed è pronto a riprendersi il suo posta sulla sinistra, dopo aver saltato la partita contro l’Udinese. Stesso discorso per Christian Pulisic, che era uscito al termine del primo tempo di Napoli-Milan. Domani sarà titolare sulla destra e avrà anche la sua alternativa: Samuel Chukwueze, infatti, ha smaltito i propri problemi muscolari, accusati nel corso della pausa per le nazionali, con la sua Nigeria.

Ma la lista degli indisponibili continua ad essere lunghissima: non recupera Simon Kjaer, che si aggiunge a Ismael Bennacer, Caldara, Marco Sportiello, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino.

La situazione è decisamente migliore in casa Psg, dove Luis Enrique potrà contare praticamente su tutta La Rosa. Il tecnico degli spagnoli ritrova anche Danilo.

Milan-Psg, i convocati di Luis Enrique: rientra Danilo

L’unico out dei convocati è Marco Asensio, che resta Parigi. L’attacco è comunque praticamente al completo, con Enrique che potrà contare su Mbappé, Kolo Muani, Ramos, Barcola e Dembélé.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Tenas, Donnarumma, Letellier.

DIFENSORI: Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez, Mukiele, Skriniar.

CENTROCAMPSTI: Ugarte, Ruiz, Vitinha, Kang-In, Soler, Zaire-Emery

ATTACCANTI: Mbappé, Ramos, Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

La formazione del Psg contro il Milan

Ci sono davvero pochi dubbi di formazione per il Psg, pronto, di fatto, a confermare la squadra che si è imposta al Parco dei Principi contro i rossoneri.

Ci sarà chiaramente Gianluigi Donnarumma, che per la prima volta tornerà a San Siro, da avversario del Milan. Per lui l’accoglienza sarà davvero calda, come era ampiamente prevedibile. In difesa spazio ad Hakimi e Skriniar, che hanno giocato al Meazza con la maglia dell’Inter. A completare il reparto ecco Marquinhos ed Hernandez.

A centrocampo, tutto girerà attorno a Zaire Emery. Il reparto, poi, sarà completato da da Vitinha e Ugarte. In avanti il tridente sarà formato da Mbappe, Dembele e Kolo Muani. Scalpita Ramos, ma il favorito per una maglia da titolare resta il francese