Milan-Psg, Pulisic o Chukwueze: Pioli annuncia chi gioca

L’allenatore dei rossoneri in conferenza stampa ha chiarito le condizioni dei due attaccanti e ha svelato chi partirà dall’inizio

Poco fa si è svolta la conferenza stampa di vigilia di Milan-PSG, nella quale hanno parlato sia Stefano Pioli che Mike Maignan. Il tecnico e il portiere dei rossoneri hanno risposto alle domande dei giornalisti in merito alla partita di domani.

Tanti sono stati gli argomenti trattati dai due, in particolare riguardo al match clou di domani sera a San Siro. Il Milan infatti è praticamente obbligato a vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno, dopo che nel girone d’andata ha raccolto solamente 2 punti. I rossoneri devono reagire dopo le ultime prestazioni deludenti e sono chiamati a fare una grande cara contro i campioni di Francia.

Pioli ha parlato di cosa serve per poter battere i parigini, impresa difficile ma possibile secondo il tecnico, e poi ha anche dato alcune indicazioni per quanto riguarda la situazione dei singoli e sulla formazione. In effetti il Diavolo ha sempre alcuni elementi indisponibili e dovrà fare di necessità virtù, soprattutto nel reparto arretrato, ma nel frattempo c’è stato anche qualche rientro.

L’ex Chelsea dal primo minuto

In particolare, l’allenatore emiliano si è soffermato sulle condizioni di Christian Pulisic e di Samuel Chukwueze e su come saranno gestiti domani sera all’interno dei novanta minuti di gioco.

Lo statunitense si era fermato dopo Napoli per una lieve contrattura muscolare e ha saltato l’Udinese per precauzione, con l’obiettivo di tornare al top proprio per la Champions League. Il nigeriano aveva invece rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro a metà ottobre mentre era in nazionale ed è rientrato in gruppo solo qualche giorno fa. Adesso sono tornati però entrambi a disposizione.

Pioli allora ha fatto chiarezza sui due e su chi giocherà domani sera contro il Paris Saint Germain. Queste sono state le sue dichiarazioni in merito. “Quello con meno minutaggio è Chukwueze, ma è si allena con la squadra da due giorni – afferma Pioli – All’inizio partirà Pulisic e Chuku sarà pronto a subentrare, se dovesse essere necessario”.