ML – Verso Milan-PSG: Theo, Pulisic, Krunic e Chukwueze in gruppo, Kjaer assente (VIDEO)

Stamattina allenamento di rifinitura a Milanello: interessante capire chi ha recuperato e chi sarà assente per il match di Champions.

Domani sera a San Siro il Milan si gioca probabilmente le sue chance di accedere agli Ottavi di Champions League. Dopo aver conquistato solo 2 punti nelle prime 3 partite della fase a gironi, vincere contro il Paris Saint Germain diventa fondamentale.

Alle 11 a Milanello è iniziato l’allenamento di rifinitura. Regolarmente in gruppo Theo Hernandez, Rade Krunic, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Tutti giocatori che recentemente hanno avuto dei problemi fisici e che saranno a disposizione per Milan-PSG. Non è presente alla seduta Simon Kjaer, che aveva già saltato l’ultima partita di campionato contro l’Udinese. Emergenza in difesa, dunque.

🚨 Tutti in gruppo a Milanello tranne Kjaer. Recuperati Pulisic, Theo e Chukwueze. @MilanLiveIT #SempreMilan pic.twitter.com/V6rqGPHWqa — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) November 6, 2023

Milan-PSG, la probabile formazione di Pioli

Dopo aver provato il 4-4-2 contro l’Udinese, Stefano Pioli tornerà al consueto 4-3-3. Davanti a Mike Maignan agirà il quartetto difensivo composto da Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo bisogna vedere se Ruben Loftus-Cheek potrà tornare titolare nel suo ruolo di mezzala destra oppure se, non essendo ancora al meglio, gli verrà preferito Yunus Musah.

Il perno centrale della mediana dovrebbe essere ancora Rade Krunic, con Tijjani Reijnders a completare il reparto. Ultimamente l’olandese non ha brillato, quindi anche attenzione a eventuali sorprese. In attacco non sembra esserci alcun dubbio: tridente Pulisic-Giroud-Leao.

(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek (Musah), Krunic, Reijnders (Musah); Pulisic, Giroud, Leao.