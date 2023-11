Sky – Milan, le ultime di formazione verso il PSG: ballottaggio a centrocampo

Sky Sport riporta le ultime di formazione del Milan in vista della sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain. Pioli ha un solo dubbio da sciogliere

Manca ormai pochissimo al ritorno in campo del Milan. La squadra di Stefano Pioli affronterà domani sera a San Siro il Paris Saint Germain, nella gara di ritorno valida per la fase a gironi di Champions League. Il Diavolo lo sa bene, ha tanto da riscattare. Non soltanto lo scorso 3-0 al Parco dei Principi nell’ultima giornata della competizione, ma anche le due sconfitte consecutive in campionato contro Juventus e Udinese. C’è bisogno di un segnale forte, di una scossa che possa dire che questo Milan c’è ancora e si è soltanto smarrito. Ma è pronto a ritrovarsi.

Per fortuna, Stefano Pioli ha recuperato pedine importanti in vista di domani e dei prossimi impegni. Sono tornati a disposizione Theo Hernandez, Rade Krunic, Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. Mentre Loftus-Cheek era già rientrato dall’infortunio in tempo per la sfida all’Udinese. Rimangono invece chiaramente ai box Kalulu, Sportiello e Pellegrino, alle prese con problemi fisici ben più seri. Ma quale sarà l’undici titolare domani che affronterà la corazzata parigina? Le ultime sulla formazione rossonera le riporta Sky Sport.

Milan, verso il PSG: Krunic, Musah o Reijnders?

Sky Sport fa sapere che Stefano Pioli è pronto ad affidarsi ai suoi fedelissimi. E dunque Mike Maignan in porta e difesa composta da Calabria a destra, Tomori-Thiaw coppia centrale, Theo Hernandez a sinistra. Quanto al centrocampo, è pronto a tornare dal primo minuto Ruben Loftus-Cheek, elemento di grande affidabilità per la squadra rossonera. Il dubbio principale riguarda le altre due posizioni della mediana. Tre candidati per due posti a disposizione. Pioli deve ancora scegliere chi affiancherà Loftus-Cheek. Musah, Reijnders e Krunic si stanno giocando la titolarità nei ruoli di regista e mezzala. Attualmente, sembrano i primi due, e dunque l’americano e l’olandese, i favoriti a partire dal primo minuto.

Quanto all’attacco, solito copione, il più affidabile: Leao a sinistra, Pulisic a destra e Giroud punta in solitaria. Ad ogni modo, Pioli potrà tornare a contare su una panchina più numerosa, eccetto in difesa, dove ci sono soltanto Tomori e Thiaw a disposizione, dato che anche Simon Kjaer è fermo ai box insieme a Kalulu e Pellegrino. Servirà massima attenzione per i due centrali.

Probabile formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah (Krunic), Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.