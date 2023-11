Un 2003 per il Milan: affondo per il difensore

Si fa sempre più stingente, alla luce degli ultimi infortuni, la necessità del Milan di puntellare la difesa: c’è l’indiscrezione

Se fino alla gara dell ‘Maradona‘ di Napoli – un pareggio beffardo, considerando che il primo tempo era stato dominato in lungo e in largo – tra i tifosi serpeggiava la preoccupazione per la sterilità del reparto arretrato, appena finito il match, e soprattutto dopo gli esami effettuati dagli infortunati il giorno successivo, l’attenzione si è spostata sulla difesa.



Con le notizie relative ai problemi fisici di Marco Pellegrino e soprattutto di Pierre Kalulu, Pioli rischia di avere gli uomini contati, nel ruolo di centrale difensivo, per diverso tempo. Meno male che il mercato invernale si sta avvicinando a grandi passi: urge intervenire, e con criterio, per puntellare la difesa.

Negli ultimi giorni sono diversi i nomi accostati alla rosa rossonera in vista del mercato di gennaio. Da Kehrer a Vitik passando per Dragusin e Chalobah, è scattato il toto-difensore. Un desiderio, quello di comprare un centrale difensivo, diventato una vera e propria necessità, soprattutto in vista della seconda parte di stagione. Quando il Milan, Champions permettendo, potrebbe ritrovars in corsa su tre fronti.

Colpo dal PAOK: ecco chi potrebbe essere il nuovo arrivo

Il portale spagnolo ‘Fichaes.net’ ha riportato la nuova indiscrezione di mercato che riguarda il club meneghino. Perfettamente rispondente ai requisiti richiesti per essere degno di attenzione da parte di Geoffrey Moncada, Konstantinos Koulierakis sembra un profilo tagliato su misura per le strategie della società rossonera.

Giovane, non troppo costoso, ambizioso e con grandi margini di miglioramento: tutte caratteristiche particolarmente apprezzate dall’area scout del club milanese. Altra peculiarità, che non guasta, è che il giovane greco classe 2003 è un mancino naturale: una dote rara nel povero mercato di difensori centrali di piede sinistro.

Koulierakis, legato al PAOK Salonicco da un contratto valido fino al dicembre del 2026, è già il leader della difesa ellenica nonostante la giovanissima età. I recenti progressi del ragazzo non sono sfuggiti all’attento occhio degli osservatori rossoneri, che – sempre secondo il portale – starebbero pensando a lui anche in vista di un’ipotetica – da scongiurare assolutamente – cessione di Malick Thiaw.

Sul difensore tedesco resta vivo l’interesse di alcune società di Premier, nonché di qualche ambizioso sodalizio della Bundesliga. Se l’idea del Milan è quella di aumentare il numero di interpreti a disposizione di Pioli, ben venga l’arrivo di Koulierakis, su cui potrebbe essere fatto un tentativo già a gennaio. Guai però a non privarsi, soprattutto a metà stagione, di un tassello importante come l’ex Schalke04.