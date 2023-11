Francesco Camarda, gol capolavoro in Milan-Psg: rovesciata pazzesca (VIDEO)

Grande spettacolo al ‘Vismara’ nel match di Youth League tra Milan e PSG: il gol di Camarda è un autentico capolavoro

Chiamato a riscattare l’immeritata sconfitta subita nella gara d’andata contro i pari età francesi, il Milan Under 19 ospita il PSG al ‘Vismara‘ in un match valido per la quarta giornata del gruppo F di Youth League.



Pronti, via, e l’undici di Ignaizo Abate è subito passato in vantaggio con un gol di Nsiala-Makengo. Il pubblico di casa si è poi spellato le mani per quanto accaduto appena quattro minuti dopo.

Cross dalla destra di Sala e rovesciata incredibile di Francesco Camarda, il fenomenale 2008 rossonero, che insacca così il gol del raddoppio.

Camarda, gol da cineteca per il raddoppio del Milan

Ecco la perla del giocatore rossonero, che ha colto di sorpresa la retroguardia parigina con un gesto tecnico incredibile.