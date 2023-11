Giroud: “La Champions per il Milan è speciale. Vivo ancora grandi emozioni”

L’attaccante francese ha parlato al termine della sfida contro il PSG: le dichiarazioni dell’ex Chelsea

Il Milan vince per 2-1 a San Siro contro il Paris Saint Germain e regala una fantastica notte da Champions League ai propri tifosi. La squadra di Pioli rimonta quella di Luis Enrique e vince la prima partita del girone.

I rossoneri erano partiti in maniera sfortunata con la rete dei parigini siglata su sviluppi di corner da Skriniar, ma si è trattato di un episodio eccezionale, perché poi il Milan ha fatto una grande gara, meritando la vittoria. Il pari è arrivato subito dopo con la rete in rovesciata con Rafa Leao e all’inizio del secondo tempo ci ha pensato il solito Olivier Giroud e portare il Diavolo in vantaggio.

Proprio l’ex Chelsea ha parlato a fine match ai microfoni di “Volevamo avere una reazione dopo le partite che non abbiamo gestito bene. Stasera era la serata perfetta. Abbiamo creato tante occasione e finalizzato bene. A questo livello l’efficacia fa la differenza. La Champions per il Milan è una cosa speciale e si vede dall’atmosfera”.

Il francese ha poi aggiunto: “Volevamo dare tutto per i nostri tifosi che hanno cantato dall’inizio alla fine. Sono molto orgoglioso di questa squadra. È la prima vittoria in Champions e dobbiamo continuare così per qualificarci. Mi emoziono ancora? Certo. Faccio questi gol, ho 37 anni e vivo delle emozioni pazzesche. Il gol? Ho ricevuto un grande cross di Theo e ho vinto il duello con Skriniar. Per fortuna l’ho buttata dentro”.