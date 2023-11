Leao premiato come MVP: “Parlo sul campo. Crediamo nella qualificazione”

Il portoghese è il migliore in campo e dedica il premio a tutta la squadra. Le parole del portoghese a fine match

Il Milan riesce nell’impresa e batte il PSG di Mbappé e dell’ex Donnarumma in una bellissima notte di Champions League. I rossoneri ottengono il risultato che volevano e riaprono completamente la corsa per la qualificazione agli ottavi.

La squadra di Stefano Pioli è partita subito con grande voglia di raggiungere il risultato, anche se le cose non erano iniziate nel migliore dei modi per via della rete dei parigini con Skriniar. Il Milan non si è però perso d’animo e ha subito ricominciato ad assaltare la porta avversaria trovando immediatamente il pari con Rafael Leao. Il portoghese ha realizzato un gran gol in rovesciata e ha rimesso subito in piedi i rossoneri.

All’inizio del secondo tempo ci ha poi pensato ancora una volta Olivier Giroud con la specialità, il colpo di testa per il 2-1 finale. Autentico protagonista della serata è stato però Leao, autore di una prestazione di altissimo livello. Il classe 1999 è stato premiato con l’MVP e ha affermato: “Secondo me oggi il premio è per tutta la squadra. Abbiamo fatto vedere a tutti cosa siamo, cosa è il Milan in casa. Sono orgoglioso della mia squadra“.

Leao ha poi aggiunto: “Questa vittoria ci ha dato fiducia. Le critiche ci spingono, io parlo in campo, faccio il mio per aiutare la squadra. Crediamo nella qualificazione. Pallone d’Oro? Mbappé è Mbappé, io cerco di fare il mio lavoro e di essere me stesso”. L’attaccante ha poi consegnato il premio al papà.