Mbappé all’Inter, il magnate la spara grossa: “Con me sarebbe possibile”

L’imprenditore finlandese accreditato di poter rilevare l’Inter sogna in grande facendo addirittura progetti su Kylian Mbappé

Già presidente dell’Hjk Helsinki dal 1982 al 1986, e poi del Geylang International di Singapore, dove si era trasferito per lavoro, dal 1989 al 1995 Thomas Zilliacus sembra davvero intenzionato a fare il grande salto nel calcio che conta.



Accostato all’Inter come possibile acquirente del club nerazzurro rilevando in luogo del gruppo Suning, circa 20 anni fa l’imprenditore finlandese aveva provato ad avanzare un’offerta per acquistare il Manchester United, ma poi non se ne fece nulla.

La voce sulla credibilità delle sue intenzioni di rilevare il club meneghino è confermata da tempo dalle sue stesse parole, ribadite nel corso dell’odierno intervento su TVPlay.

Stavolta però il magnate non si è limitato a spiegare nel dettaglio come vorrebbe mettere insieme il patrimonio necessario per prendersi l’Inter. Zilliacus è andato ben oltre. Lanciandosi in quella che potrebbe essere configurata se non come una promessa di mercato, quanto meno come un’intenzione. Che già basterebbe, conoscendo il tifoso medio, a far impazzire i tifosi della Beneamata.

“Mbappé, perché no?”: Zilliacus non si pone limiti

“Non è una cosa strana rivelare le proprie intenzioni sui social: è un qualcosa che fa parte della cultura finlandese da cui provengo. Senza entrare nei dettagli, i tifosi devono capire le potenzialità che noi potremmo garantire. Abbiamo degli investitori con un patrimonio da 2,5 miliardi di dollari che potrebbe essere interessati all’acquisizione dell’Inter“, ha esordito il finnico.

“Siamo convinti che si possa diventare, come Inter, un club ancora più grande di ora. Il nostro obiettivo sarebbe crescere: incrementare i ricavi per poi andare ad avere maggiore forza sul mercato. La conseguenza di tutto ciò sarebbe poi la possibilità di acquistare top player“, ha continuato Zilliacus preparando la tavola per la portata principale. La clamorosa, sebbene ipotetica, idea di mercato qualora diventasse il patron dei nerazzurri.

“Migliiorare una squadra già forte significa, ad esempio, che Mbappé, potrebbe non rappresentare solo un sogno. L’idea sarebbe rinforzare gradualmente una formazione già di qualità per competere, tutti gli anni, sia per la vittoria dello scudetto italiano che della Champions League”, ha declamato Zilliacus.

Al di là degli ovvi e facili entusiasmi che un proclama di questo tipo – che qualcuno ha già derubricato ironicamente come una sorta di ‘promessa elettorale‘ ai tifosi dell’Inter – ha suscitato nell’animo dei sostenitori nerazzurri, Zilliacus sembra nutrire delle serie intenzioni di entrare con prepotenza nel nostro calcio. Che lo faccia battagliando per Mbappé o no, questo sarà eventualmente tutto da verificare.