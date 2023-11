Milan, assalto al bomber: si paga la clausola a gennaio

Il Milan guarda anche all’acquisto di un attaccante. L’ultima idea porta in Germania: il centravanti può liberarsi attraverso la clausola. L’a scelta del giocatore

Sono ore di attesa per il Milan, che stasera scenderà in campo a San Siro, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Pensare oltre è complicato, ma la dirigenza si sta muovendo per cercare di rafforzare una rosa che presenta diverse lacune. Ieri sono state anche le ore dell’incontro di Gerry Cardinale con Zlatan Ibrahimovic, ma Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani lavorano per migliorare la squadra.

La priorità resta l’acquisto di un centrale difensivo, dopo l’infortunio di Pierre Kalulu, che ne avrà per almeno quattro mesi. Le condizioni di Simon Kjaer, ancora out, inoltre, non fanno dormire sonni tranquilli a Stefano Pioli, che dovrà comunque aspettare gennaio.

Poi, c’è l’idea di prendere anche un centravanti e l’ultima fantasia porta direttamente in Germania. E’ Gianluca Di Marzio a scriverne: il Milan avrebbe fatto un tentativo per Serhou Guirassy. Il 27enne dello Stoccarda è la più grande sorpresa della Bundesliga. Con i suoi gol sta trascinando la sua squadra: la media, infatti, è davvero impressionante. Il classe 1996 ha giocato otto partite nel campionato tedesco, andando a segno ben quattordici volte e c’è inoltre anche un centro in coppa di Germania, in una presenza.

Milan, assalto a Guirassy: l’idea del bomber

Numeri da paura, che inevitabilmente, hanno attratto le grandi a farci più che un pensiero. Acquistare Guirassy a gennaio, però, non appare una missione facile, nonostante una clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi ad una cifra molto più bassa del suo valore.

L’attaccante della Nazionale guineana, al momento, però, non sembra molto propenso a lasciare lo Stoccarda a metà stagione e preferirebbe non cambiare maglia, rinviando un suo addio all’estate. Non certo una buona notizia per il Milan, che fra qualche mese rischia di dover fare i conti con una concorrenza ancora più agguerrita.

Per il Milan, d’altronde, l’acquisto di un centravanti è un’esigenza. Il Diavolo non può proseguire con il solo Olivier Giroud. Di fatto, anche quest’anno, i rossoneri hanno dovuto appoggiarsi solamente sulle spalle del francese. L’acquisto di Luka Jovic è un fallimento: nessun gol e prestazioni da dimenticare. Una sua conferma, al momento, è praticamente impossibile.