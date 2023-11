Milan, blitz in Svizzera: scelto il difensore

Le ultime sul possibile colpo in difesa: il Milan continua a lavorare alla ricerca del profilo giusto. L’ultima idea porta in Svizzera. Ecco di chi si tratta

Nuovo blitz di Geoffrey Moncada. Prosegue la ricerca del difensore centrale da parte del Milan. I rossoneri, dopo il brutto infortunio di Pierre Kalulu, che ne avrà almeno per quattro mesi, hanno deciso di mettere la mani su un nuovo centrale.

Non si attingerà dal mercato degli svincolati, ma il calciatore utile a rafforzare la rosa di Pioli arriverà solamente durante il mercato di gennaio. Questi, chiaramente, sono stati giorni intensi, di ricerca per la dirigenza rossonera.

Vi abbiamo raccontato del viaggio in Inghilterra di Moncada: occhi puntati su Lloyd Kelly, del Bournemouth. L’inglese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed è certamente un’occasione per molte squadre. Il giocatore difficilmente, però, lascerà la Premier League a gennaio. I rossoneri di Inghilterra sono poco propensi a liberarsene, anche se corrono chiaramente il rischio di perderlo a zero.

La scorsa estate il Bournemouth ha rifiutato un’offerta da 20 milioni di sterline da parte del Tottenham. Proprio gli Spurs rappresentano la maggiore insidia per i rossoneri, anche se sul calciatore si registra l’interesse di Arsenal, Juventus e Borussia Dortmund. Il Milan, dunque, guarda anche ad altri profili, come Maxime Esteve del Montpellier, da tempo nel mirino di Geoffrey Moncada. Ma attenzione, soprattutto, alle possibili sorprese.

Moncada, come dimostra l’affare Luca Pellegrino, è davvero pronto a sorprenderci. I nomi sul suo taccuino d’altronde sono davvero tanti. Tra questi, come raccontato da Gianluca Di Marzio, c’è anche quello di Finn van Breemen.

Milan, occhi puntati su van Breemen: viaggio di Moncada

Si tratta di un calciatore olandese, nato a Pijnacker, il 25 febbraio 2003, che gioca con la maglia del Basilea. Secondo quanto raccontato dal noto giornalista, Moncada lo avrebbe osservato da vicino, con gli svizzeri.

van Breemen ha fin qui giocato oltre mille minuti, totalizzando ben tredici presenze, tra Super League, qualificazione in Conference League e Coppa di Svizzera, riuscendo a segnare anche due gol. Nonostante la giovane età, l’olandese è dunque un punto fermo del Basilea, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027.

I prossimi giorni saranno davvero intensi per Geoffrey Moncada, che sfrutterà la pausa per le nazionali, per visionare nuovi calciatori e poi sarà il momento di tirare le somme. Come raccontato, ad oggi Kelly appare il preferito, ma anche il più complicato da raggiungere.