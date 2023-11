Milan, il comunicato dopo lo scontro tra ultras: “Condanniamo la violenza”

La società rossonera ha preso posizione dopo quanto successo ieri sera a Milano in zona Navigli.

Purtroppo ci sono partite di calcio che vengono accompagnate anche da alcuni brutti episodi. È successo anche in occasione di Milan-Paris Saint Germain, che si giocherà stasera e che ha vissuto una vigilia davvero incandescente.

Ieri sera si sono verificati degli scontri tra ultras del Milan e del PSG, ci sono stati dei feriti e un tifoso francese è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato). Il tutto è avvenuto in zona Navigli, uno dei luoghi più famosi della città di Milano. Stando alla ricostruzione del Corriere della Sera, sarebbe stato un gruppo della Curva Sud Milano ad organizzare l’assalto contro i tifosi rivali.

Il club rossonero ha diramato un breve comunicato per esprimere la propria posizione dopo quanto successo ieri sera: “Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere“.

AC Milan condemns every form of violence: football for us is passion, not hate. Sport is supposed to unite, not divide.

L’AC Milan condamne toute forme… pic.twitter.com/xZ0t9JiD1W

