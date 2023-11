Milan-Psg 2-1, pagelle e tabellino: Leao dominante, Loftus-Cheek incontenibile. Tomori sempre più top

Un Milan straordinario batte il Psg e tiene in vita le speranze qualificazione. Leao trascinatore, Loftus-Cheek è pazzesco. Nessuna insufficienza

Il Milan che fa il Milan vince e convince contro una delle squadre più forti del mondo. Un successo in rimonta per i rossoneri, che ribaltano il vantaggio di Skriniar con le reti di Leao prima e Giroud dopo. Prestazione monumentale di Loftus-Cheek, che torna titolare e lo fa nel modo migliore possibile.

L’atomosfera a San Siro è quella giusta, l’atteggiamento del Milan in campo anche. Il gol di Skriniar al 6′ rischia di far finire tutto subito, invece no; i rossoneri non perdono la concentrazione e sono nettamente in partita. Passano solo tre minuti e Rafael Leao fa il… Mbappé: azione da fenomeno assoluto a sinistra, l’assist per Giroud è un cioccolatino da scartare ma Donnarumma respinge, la palla si alza e Rafa di rovesciata la mette in porta e fa esplodere di gioia lo stadio. Il Psg tiene il controllo della palla ma è il Milan ad essere pericoloso con le ripartenze: Loftus-Cheek è sontuoso, Pulisic sbaglia qualcosa di troppo ma è sempre propositivo. In difficoltà Musah, che fatica a trovare la posizione in questo 4-2-3-1 con lui e Reijnders in mediana.

L’ottima prestazione del Milan continua anche nella ripresa e solo cinque minuti dopo il fischio d’inizio è già 2-1: la firma è di Olivier Giroud che disitegra Skriniar nello stacco e di testa batte Donnarumma. Da quel momento in poi la partita dei rossoneri è perfetta in fase difensiva, con una serie di ripartenze di grande livello con un Leao che non siamo abituati a vedere: continuo, incisivo, trascinatore. Deve uscire coi crampi e San Siro lo accompagna con una standing ovation. Nel finale inevitabile sofferenza ma non si segnalano parate importanti di Maignan. Tre punti pesantissimi che rilanciano il Milan per la corsa alla qualificazione agli ottavi.

Milan-Psg, le pagelle

MAIGNAN 6,5

CALABRIA 6,5

THIAW 7

TOMORI 7,5

THEO HERNANDEZ 6,5

LOFTUS-CHEEK 8

REIJNDERS 6,5

MUSAH 6,5

PULISIC 6,5

GIROUD 7,5

LEAO 8

Il tabellino di Milan-Psg

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Adli, Krunic, Pobega; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas; Mukiele; Fabian Ruiz, Lee, Soler; Barcola, Ramos. All.: Luis Enrique.

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Marcatori: 9′ Skriniar (P), 12′ Leao, 49′ Giroud

Ammoniti: