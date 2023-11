Milan-PSG in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Milan-PSG in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Dopo due pareggi e una sconfitta, il Milan ha bisogno di vincere per sperare nella qualificazione agli Ottavi di Champions League. Stasera a San Siro c’è da affrontare il fortissimo Paris Saint Germain, che all’andata al Parco dei Principi si è imposto per 3-0. Serve una prestazione praticamente perfetta per conquistare 3 punti preziosissimi per la classifica del girone F.

LIVE Milan-PSG: la cronaca in tempo reale

Alle ore 21:00 l’arbitro Gil Manzano darà il via alla sfida.

Le formazioni ufficiali della partita di Champions

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernández; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Adli, Krunić, Pobega; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

Formazione Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, L. Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas; Mukiele; Fabián Ruiz, Lee, Soler; Barcola, Ramos. All.: Luis Enrique.