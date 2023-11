Milan-Psg, la Curva Sud si mobilita contro Donnarumma: cosa bolle in pentola (FOTO)

Inferno supplementare sugli spalti di San Siro per Gigio Donnarumma, che torna a San Siro da avversario a due anni e mezzo dall’addio

In meno di due settimane San Siro ha ospitato non solo tifosi appassionati che seguono la propria squadra incitandola fino al 90esimo, ma anche iniziative – più o meno colorite, più o meno sonore – per ricordare a due giocatori che sono tornati da avversari nello stadio che una volta li idolatrava, il prezzo da pagare per il ‘tradimento‘. Vero o presunto tale che sia, non importa. Importa che i tifosi di Inter e Milan, rispettivamente con Lukaku e Donnarumma, hanno fatto e faranno sentire la loro voce.



E così, dopo i 30mila fischietti (requisiti all’ingresso dello stadio?) che i nerazzurri avevano preparato come disturbo sonoro ad ogni tocco di palla di Big Rom nell’Inter-Roma disputata 10 giorni fa, i tifosi milanisti non vogliono essere da meno.

Sul calendario è cerchiata in rosso la data del 7 novembre come quella dell’infernale accoglienza da riservare a Gianluigi Donnarumma, l’ex portiere rossonero reo di aver rifiutato le proposte di rinnovo che Maldini e Massara avevano messo sul tavolo, per sposare la causa milionaria del PSG. Troppo forte, evidentemente, il richiamo dei 12 milioni di euro annui che Al-Khelaifi ha proposto al nativo di Castellammare di Stabia per essere rifiutati dal portiere.

Il Milan ha ‘ripiegato’ poi in porta – vien da sorridere considerando il rendimento del francese – su Mike Maignan. Che in dote ha portato uno scudetto, conquistato anche grazie ai suoi fenomenali interventi. Il popolo rossonero però non ha dimenticato l’ingratitudine – perché così è stata vissuta – di un ragazzo che ha sì dato tanto al Milan. Ma che grazie al Milan stesso ha esordito in Serie A non ancora 17enne.

Donnarumma, accoglienza da brividi per l’ex Milan

Dopo aver annunciato che molti ultras indosseranno una maglietta con il numero 71, che nella smorfia napoletana indica “l’uomo di m…”., qualche giorno fa il settore più caldo del tifo rossonero, la Curva Sud, ha postato su Instagram una foto piena di pacchi ancora chiusi, con tanto di didascalia indirizzata al portiere: “C’è posta per te…”, recitava la scritta.



A poche ore dall’inizio del match, ecco una nuova iniziativa. Veicolata sempre attraverso i social. Una fanzina, con tanto di istruzioni per l’uso, propedeutica all’accoglienza infernale che i tifosi intendono riservare al portiere.

Già tornato a San Siro da giocatore del PSG con la maglia dell’Italia in due occasioni, Gigio fu sonoramente fischiato da parte dell’impianto. Ma applaudito dal resto dei tifosi. Nella serata di oggi gran parte del ‘Meazza‘ parteciperà a cori di disapprovazione, conditi da fischi, per il ritorno del grande ex.