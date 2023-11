Milan-PSG, le formazioni ufficiali: Pulisic torna titolare, sorpresa a centrocampo

Le formazioni ufficiali di Milan e Paris St. Germain, per quella che è una sfida decisiva per il futuro in Champions League dei rossoneri.

Manca ormai pochissimo ad uno dei match già determinanti per il futuro del Milan in questa stagione. Ovvero la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, che vede i rossoneri ospitare il temibile Paris Saint Germain a San Siro.

Fischio d’inizio dell’incontro previsto per le ore 21 in punto, in un ‘Meazza’ gremito nonostante le recenti difficoltà della squadra di mister Pioli. Oggi però l’occasione è troppo ghiotta ed affascinante per pensare alle critiche ed alle contestazioni: servirà tutto l’appoggio del pubblico per superare i rivali parigini.

Il Milan infatti ha solo 2 punti nel girone F, restando come fanalino di coda dopo i primi due pareggi a reti bianche e la sconfitta all’andata contro il PSG. Un 3-0 che andrà vendicato questa sera nonostante la difficoltà dell’incontro. I francesi sono invece in testa al girone con 6 punti in tre match e vogliono chiudere oggi il discorso qualificazione.

Buone notizie per Pioli, che in vista di questa gara recupera Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze, tutti rientrati in lista convocati dopo i recenti problemi. Niente da fare invece per Kjaer, non ancora pronto per giocare. Pesanti anche le assenze nel PSG, che è partito per Milano senza elementi di rilievo quali Kimpembé, Danilo, Nuno Mendes e Asensio.

Milan-PSG, le formazioni ufficiali di Pioli e Luis Enrique

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.

Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Krunic, Adli, Pobega, Chukwueze, Okafor, Jovic.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé.

Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Tenas, Letellier, Mukiele, Ruiz, Soler, Kang-In, Ramos, Barcola.