Milan-Psg, Pioli: “Fantastici, adesso continuità. Leao? Dipende solo da lui”

L’analisi di Milan-Psg di Stefano Pioli in conferenza stampa, ecco tutte le sue dichiarazioni

Il Milan vince un’importante partita contro il Psg e rilancia le proprie ambizioni di qualificazione agli ottavi di Champions League. Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match.

Come è possibile in tre giorni vedere un Milan così diverso: “Perché il calcio è anche così. Se vogliamo diventare una squadra top dobbiamo alzare il livello e avere continuità. Siamo passati da una prestazione deludente ad una che mi aspettavo, siamo stati fantastici a livello mentale. Adesso c’è ancora tanto da fare. La vittoria ci dà qualche possibilità in più“.

Risposta importante di Leao che stasera ha fatto il Mbappé: “Rafa deve rivedere la sua prestazione perché dipende solo da lui. Ha dimostrato di avere qualità molto importanti, deve tanto ai suoi genitori per il talento che ha“. Un’analisi generale della partita: “Il primo tempo a livello di spettacolo calcistico è stato bellissimo. Il scondo tempo con un po’ di energia in meno ci siamo abbassati di più. L’abbiamo fatto bene. Per vincere ci vuole anche un po’ di fortuna che noi abbiamo avuto nel secondo tempo“.

Adesso l’obiettivo è la continuità: “Volevamo dimostrare che non eravamo quelli di sabato. Dobbiamo trovare continuità perché so che ne abbiamo le qualità. Siamo forti, sotto tutti i punti di vista. Ora pensiamo solo a Lecce perché per la Champions c’è tempo“. Da dove nasce la decisione di eliminare “Pioli is on fire” nel pre-partita: “Dobbiamo trovare nuovi stimoli, ricordare le emozioni che abbiamo vissuto e ricostruirne di nuove“.

La reazione della squadra dopo il ko di sabato e la prestazione di Loftus-Cheek: “I ragazzi si sono parlati molto fra di loro e questo è importante. Ero sicuro della reazione della squadra. Loftus-Cheek è stato una sorpresa: pensavo non avesse più di 60′ e invece l’ha fatta tutta e non voleva uscire. Ci è mancato tanto, le sue caratteristiche sono molto importanti“.

Prestazione importante di Davide Calabria, sempre fra i più criticati: “Con lui ci parliamo tanto, è il capitano ed è il mio riferimento. Lui è tifoso rossonero e sente in modo importante le cose positive e anche quelle negative. Davide è un giocatore importante che dà sempre tutto. Ha fatto benissimo tutto“. Infine, un parere sulle condizioni di Pulisic: “Sembra un crampo però nello stesso punto dell’altra volta“.