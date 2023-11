Milan-PSG, streaming gratis e diretta tv Champions League: dove vederla oggi

Milan-PSG si affrontano martedì 7 novembre nel match valido per la 4.a giornata della fase a gironi di Champions League. Tutte le indicazioni su dove vederlo in streaming e in diretta tv

Altra serata da tutto esaurito a San Siro per Milan-PSG di Champions League. Sfida di importanza vitale per i rossoneri che, a due punti nel girone F, non possono permettersi ulteriori passi falsi per non compromettere definitivamente le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Al comando del girone c’è proprio il PSG a quota 6, seguito da Newcastle e Borussia Dortmund a 4. Quest’ultime scenderanno in campo al Westfalen Stadion alle 18.45, in un match anch’esso decisivo per le sorti dei rossoneri. Una vittoria di una delle due contendenti, infatti, imporrebbe al Milan di vincere stasera mentre con un pareggio, Maignan e compagni resterebbero in lizza anche con un altro ko.

Va da sé che una vittoria, stasera, rappresenterebbe una grande iniezione di fiducia per il Milan che non centra i tre punti dallo 0-1 con il Genoa di ottobre. Pioli se la giocherà con la formazione tipo grazie ai recuperi di Loftus Cheek, Theo Hernandez e Pulisic. Unico dubbio in mediana con Musah favorito su Adli e Krunic per affiancare lo stesso Loftus e Reijnders. Recuperato anche Chukwueze per la panchina. In attacco spazio a Leao e Giroud.

Luis Enrique, invece, schiererà la stessa formazione della vittoria per 3-0 di due settimane fa al Parco dei Principi. Prima da ex per Donnarumma, cui sarà riservata un’accoglienza piuttosto calorosa a San Siro.

Milan-PSG dove vederla in streaming e in diretta tv

C’è una buona notizia per i tifosi rossoneri e non solo. Milan-PSG sarà infatti trasmessa, in chiaro, in diretta tv su Canale 5 dalle 21. Diretta anche su Sky Sport Uno. In entrambi i casi, ampio pre e post partita, nei due studi di approfondimenti condotti da Federica Masolin e Alberto Brandi.

Ampia anche la copertura streaming del match. Gratuita quella offerta dal sito sportmediaset.it con il player di visione presente direttamente in home page. Gli abbonati a Sky, invece, possono vedere Milan-PSG su SkyGo. Il match sarà visibile in streaming anche su Now TV per gli abbonati al Pass Sport.

Dopo la sfida con i campioni di Francia, il Milan disputerà un altro match prima della pausa delle Nazionali di novembre. Sabato prossimo, alle 15, i rossoneri saranno impegnati a Lecce. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn e Zona Dazn.