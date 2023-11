@ML – Cardinale e Furlani insieme a Milano

Cardinale e Furlani rispondono ad alcuni rumors delle scorse ore su presunti problemi tra loro.

Oggi il Milan è atteso da una partita importante di Champions League contro il PSG e il focus è su questo impegno. A San Siro ci sarà anche Gerry Cardinale, che spera di vedere una reazione della squadra dopo le ultime delusioni.

Il fondatore di RedBird Capital Partners, società americana proprietaria del club, ha anche incontrato Zlatan Ibrahimovic. Il confronto è avvenuto ieri ed è durato circa due ore. Lo svedese sembra sempre più vicino al ritorno con un ruolo dirigenziale. Il patron rossonero lo stima moltissimo e ha spinto affinché si concretizzasse questa operazione.

Milan, nessun problema tra Cardinale e Furlani

Nelle scorse ore sono circolate alcune indiscrezioni sul web in merito a presunte frizioni tra Gerry Cardinale e Giorgio Furlani. Tutto smentito da un incontro avvenuto stamattina tra i due a Milano in un clima totalmente disteso. In seguito è apparsa anche una loro foto che smentisce ulteriormente quanto trapelato. Entrambi sorridenti, il modo migliore per rispondere a chi ha scritto cose evidentemente non corrispondono alla realtà dei fatti.

🚨 Gerry Cardinale e Giorgio Furlani insieme stamattina a Milano. pic.twitter.com/FWBxho3lyk — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) November 7, 2023

Anche se sul piano sportivo le cose non stanno andando per il meglio ultimamente, al Milan non ci sono problemi interni. Il ritorno di Ibrahimovic può essere un valore aggiunto, anche perché dopo l’addio di Paolo Maldini fa comodo avere un grande ex di carattere che possa essere vicino alla squadra.