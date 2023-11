@ML – I convocati di Pioli per Milan-PSG: nessun Primavera presente

La decisione definitiva di Pioli sui convocati per Milan-PSG: non ci sono delle novità che sembravano essere attese.



Stasera il Milan affronta il Paris Saint Germain in una sfida probabilmente decisivo del cammino in Champions League. Dopo due punti ottenuti nelle prime tre giornate della fase a gironi, è fondamentale vincere a San Siro. Non sarà semplice, considerando il valore degli avversari e il momento non brillante dei rossoneri.

Stefano Pioli si trova in emergenza per quanto riguarda la difesa. Infatti, non può contare né su Pierre Kalulu né su Simon Kjaer. Il primo sarà assente per circa quattro mesi, mentre il danese ha un infortunio meno grave ma che comunque gli impedisce di essere a disposizione stasera. Forse lo rivedremo sabato a Lecce oppure dopo la sosta nazionali.

Considerando che Marco Pellegrino è infortunato e comunque fuori dalla lista Champions League, il Milan si ritrova con solo Malick Thiaw e Fikayo Tomori come centrali difensivi. Pioli aveva la possibilità di convocare Dorian Paloschi o Christian Nsiala della Primavera, ma stando a quanto appreso da MilanLive.it ha deciso di non chiamare nessuno dei due. Pertanto, saranno Alessandro Florenzi e Davide Bartesaghi le uniche alternative per la difesa.

Di seguito la lista dei convocati per Milan-PSG.

PORTIERI: Maignan, Mirante, Nava.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Hernandez, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders.

ATTACCANTI: Chukwueze, Giroud, Jovic, Leao, Okafor, Pulisic.