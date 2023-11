@ML – Milan-Psg, niente “Pioli is on fire” a San Siro: il motivo

Per la prima volta dopo due anni a San Siro non è stata messa la canzone “Freed From Desire” e quindi niente Pioli is on fire, ecco il motivo

Fra pochi minuti ci sarà il fischio d’inizio di Milan-Psg, match valido per la quarta giornata di Champions League. I rossoneri devono vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno, soprattutto dopo la vittoria nel pomeriggio del Borussia Dortmund contro il Newcastle.

Una partita ricca di temi: dal ritorno di Donnarumma, fischiatissimo dai tifosi al suo ingresso a San Siro, alla situazione di Stefano Pioli. Il tecnico è considerato da buona parte dei tifosi il primo colpevole del momento negativo della squadra e sabato, in occasione del match con l’Udinese, sono arrivati i primi mugugni, fra cui anche qualche fischio in occasione del consueto “Pioli is on fire” cantato ormai di consueto nel pre-partita. Ma stavolta, no.

Stasera infiatti durante il riscaldamento del Milan la canzone, che è la famosissima Freed From Desire, non è stata messa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe stata una scelta condivisa dall’allenatore con la società. Che ha come obiettivo quello di guardare avanti e non più indietro. Sembra evidente che la scelta sia stata presa per evitare fischi o che, in caso di situazione ancor più imbarazzante, non venisse cantata dai tifosi (e il rischio, almeno stasera, c’era). Insomma, è finita un’era. Forse.