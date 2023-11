Sky – Ibrahimovic nell’area sportiva del Milan: i dettagli

Nuove conferme sul probabile ritorno dello svedese nel club rossonero: non avrà un ruolo semplicemente di facciata.

L’incontro di ieri tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic ha avuto gli effetti sperati. Infatti, sembra davvero vicino il ritorno dell’ex attaccante nel mondo Milan.

Il corteggiamento della società rossonera va avanti da qualche mese e ci sono stati più incontri tra le parti. Il fondatore di RedBird Capital Partners nutre grande stima nei confronti dello svedese e non ha dubbi sul fatto che possa essere un valore aggiunto per il club. Ha insistito per convincerlo e sembra che il suo pressing stia portando al risultato sperato.

Ibrahimovic torna al Milan: il nuovo ruolo

Secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il ruolo di Ibrahimovic dovrebbe essere all’interno dell’area sportiva e sarà pienamente operativo. Lo svedese farà da tramite tra Milanello e il club, dovrebbe essere una sorta di direttore generale dell’area sportiva rossonera.

Esiste un patto tra Cardinale e Ibrahimovic, nei prossimi giorni verranno trovati gli accordi economici e contrattuali. Sarà poi il Milan a comunicare ufficialmente il ritorno di Zlatan e la sua posizione all’interno del club. Intanto, viene confermato che l’incontro di ieri ha provocato l’accelerata auspicata.

Lo svedese è legatissimo al mondo rossonero. Ha sempre detto che il Milan è il club nel quale è stato meglio durante la sua carriera, quindi un ritorno non era qualcosa di impossibile da immaginare. Forse neppure lui pensava di poter tornare a meno di un anno dal ritiro dal calcio giocato. Adesso sembra tutto abbastanza apparecchiato affinché ciò succeda.

Evidentemente, Cardinale ha utilizzato gli argomenti giusti per spingerlo ad affrontare una nuova esperienza professionale. Da non dimenticare che Ibrahimovic è anche un uomo d’affari con tanti diversi interessi, quindi non era privo di impegni quando ha appeso gli scarpini al chiodo. Vedremo come se la caverà appena ricoprirà un nuovo ruolo all’interno del Milan. La sua presenza può essere molto utile alla squadra di Pioli e non solo. Non rimane che attendere i prossimi passi.