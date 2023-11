Youth League, Abate sul fenomeno Camarda: “Lasciamolo crescere”

Il tecnico del Milan Under 19 si gode il suo gioiello, autore di un incredibile gol in rovesciata contro il Psg, ma predica calma

Una vittoria al cardiopalma, che rende tutto più bello, firmata da un’incornata di Sia quando mancavano una manciata di secondi al termine della gara. Così il Milan ha battuto i pari età del Psg nella quarta giornata del Gruppo F di Youth League, prendendosi la testa del girone.



Il match verrà ricordato anche se non soprattutto per lo splendido gol di Francesco Camarda, il fenomenale classe 2008 che ha insaccato al 10′ il gol del momentaneo 2-0 con una rovesciata volante da urlo.

Intercettato dalla redazione di Milanlive.it al termine della gara del ‘Vismara’, il tecnico Ignazio Abate ha parlato così del suo giovanissimo gioiello.

Abate su Camarda: “Non bisogna mettergli pressione”

A domanda diretta sul suo calciatore, Abate ha risposto così: “Mi ritengo una persona obiettiva, lui ha qualità importantissime, ma i ragazzi si devono formare. Voi mettete troppa pressione addosso e fate paragoni che non stanno né in cielo né in terra. Il ragazzo ha 15 anni, ha qualità importantissime, ma deve crescere. Già che sia sotto età nella nostra categoria fa notizia“, ha esordito il tecnico.

Il quale ha poi proseguito sulla stessa lunghezza d’onda, predicando calma: “Prima di diventare un giocatore vero ce ne passa, dobbiamo lasciarlo crescere. Lui ha fame, giocare 4 anni sotto età è difficile, quando becchi due 2004 smaliziati che ti fanno male, che ti entrano sempre, può non essere facile. In certe partite farà bene, in altre meno, ma non bisogna mettergli pressione, se lavora come sta lavorando da inizio anno sarà tutto più semplice, andrà sostenuto nei momenti difficili”, ha chiosato Abate.