Youth League, Milan-Psg 3-2: finale pazzo, decide Sia. Fantastico Camarda

Vittoria all’ultimo respiro per il Milan di Ignazio Abate. Gol decisivo di Sia sul gong, rossoneri in testa

Il Milan Primavera batte il Psg in Youth League e si prende la testa alla classifica grazie al clamoroso pareggio del Borussia Dortmund col Newcastle. Decisivo il gol di Sia nei secondi finali del match.



Fra i possibili convocabili da Pioli per l’emergenza in difesa era Nsiala ma ha preferito lasciarlo alla Primavera per questo importante match. Scelta giusta, perché è lui, di testa, a sbloccare il risultato all’8’ del primo tempo. Ma la vera meraviglia è quella che si concretizza pochi minuti dopo: cross dalla destra e Francesco Camarda segna un gol pazzesco di rovesciata. Da vedere e rivedere. Una rete da fenomeno vero. Dopo il raddoppio il Milan è in controllo, crea qualche buona chance ma senza affondare. Cosi il Psg cresce e nei minuti finali spinge alla ricerca del gol. Che arriva con Bensoula che chiude sul secondo palo una bella azione da destra.

Il secondo tempo

Il Milan riprende subito in mano il controllo della partita. Buona opportunità dopo qualche minuto sulla testa di Bonomi ma il colpo è troppo debole. Ancora lui, stavolta con un destro da fuori area, è il più pericoloso. Ma il gol lo trovano gli avversari: al 66’ Mbappé sulla destra trova Adonis che sfrutta l’immobilismo della difesa rossonera e segna il 2-2. Abate prova a scuotere i suoi con i cambi: entrano Cuenca, Magni e Sia ed è proprio quest’ultimo che, all’ultimo respiro, di testa su tiro da fuori di Malaspina trova il gol della vittoria. Tre punti pesantissimi per un Milan che vola in testa alla classifica grazie anche alla rimonta del Newcastle ai danni del Borussia Dortmund.

Youth League, Milan-Psg 3-2: il tabellino

Milan (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Jimenez; Sala, Malaspina, Bonomi; Scotti, Camarda, Traoré. All. Ignazio Abate

Psg (3-4-2-1): Mouquet; Kissanga, Diabt, Adonis; Zague, Fanne Drame, Mbappe, Nhaga; Bensoula, Mayulu; Sangare. All. Zoumana Camara

Arbitro: Milos Savovic

Marcatori: 6’ Nsiala, 22’ Camarda, 45’ Bensoula, 66’ Adonis, 90’+4’ Sia

Espulso a gara finita Camarda per espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara



La classifica del Girone F

Milan 9

Borussia Dortmund 7

Psg 6

Newcastle 1