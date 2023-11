Calabria: “Ci siamo parlati per migliorare. Mbappé? Gran lavoro di squadra con Tomori”

Le dichiarazioni del capitano dei rossoneri al termine della vittoria in Champions contro il Paris Saint Germain

Il Milan batte il PSG in rimonta per 2-1 e ottiene la prima vittoria in Champions League. I rossoneri si regalano una grande notte a San Siro insieme ai loro tifosi e trovano il modo di reagire al momento difficile.

La serata era partita non nel migliore dei modi con il gol dei parigini nella fase iniziale, ma la squadra di Stefano Pioli ha saputo reagire alla grande trovando subito il pareggio con la rovesciata di Rafa Leao, autore di una grandissima partita. Il Diavolo ha continuato ad attaccare con grande coraggio e al sesto minuto della ripresa ha trovato anche la rete del 2-1 con il solito Olivier Giroud.

In tanti hanno fatto una grande prestazione, e fra questi c’è senza dubbio anche capitan Davide Calabria. Il terzino ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara spiegando: “Quello che si dice nelle interviste magari dopo partite non eccezionali sono davvero parole tirate al vento. Siamo un gruppo unito. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo parlato perché nei risultati ci è mancato qualcosa ultimamente”.

Calabria ha poi aggiunto: “Ci siamo detti che non dobbiamo abbatterci per quello che dicono fuori e dobbiamo continuare a lavorare e fare un qualcosa in più. Mbappé? Nel primo tempo ammetto che mi è partito alle spalle. E’ un giocatore eccezionale che ti tiene sulle spine in ogni momento. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra con Fik (Tomori)”.