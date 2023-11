Calciomercato Milan, tris di colpi a gennaio: tutti gli obiettivi

Il club rossonero è pronto a rinforzarsi nel mercato invernale: Moncada e Furlani hanno diversi nomi nella loro lista.

La squadra di Stefano Pioli è reduce da una grande vittoria in Champions League contro il PSG, ma ciò non toglie l’importanza di mettere a segno qualche acquisto a gennaio. I tifosi si aspettano alcuni colpi che possano migliorare l’attuale organico.

Un’operazione in entrata è già programmata e riguarda l’ingaggio di un difensore centrale. Pierre Kalulu ha subito un infortunio serio e sarà fuori per circa quattro mesi. La dirigenza è al lavoro per prendere un innesto che possa rimpiazzare bene l’ex Lione, considerando anche che il 34enne Simon Kjaer ha alcuni acciacchi e che Marco Pellegrino è ancora acerbo, oltre ad essere infortunato adesso.

Calciomercato Milan, difesa e attacco: chi può arrivare

In questi giorni stanno trapelando un po’ di nomi per rinforzare la retroguardia. Quello più ricorrente è Lloyd Kelly, 25enne del Bournemouth che Geoffrey Moncada è andato a vedere da vicino in Inghilterra e con il quale ha anche avuto un faccia a faccia. Ha un contratto che scade a giugno 2024, pertanto può arrivare a gennaio per un prezzo contenuto.

Ci sono anche altri tre nomi di centrali che vengono indicati come sicuramente presenti nella lista della società: Maxime Esteve del Montpellier, Konstantinos Koulierakis del PAOK e Finn van Breemen del Basilea. Per quanto riguarda quest’ultimo, Moncada è stato in Svizzera nella giornata di domenica per vedere sia lui sia il suo compagno di squadra Renato Veiga, centrocampista portoghese classe 2003.

A proposito di difesa, il Milan vorrebbe anche prendere un vice Theo Hernandez. Com’è noto, l’obiettivo principale è Juan Miranda del Betis Siviglia. Ha un contratto che scade a giugno 2024 e potrebbe arrivare già a gennaio per 3-4 milioni di euro. I contatti vanno avanti da tempo e la speranza è di trovare un accordo per il suo arrivo immediato, senza aspettare l’estate.

I tifosi sognano anche un colpo in attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan non esclude di poter fare un investimento già nel calciomercato invernale. In ottica estiva i nomi grossi sono quelli di Jonathan David (Lille), Benjamin Sesko (Lipsia) e Joshua Zirkzee (Bologna).

Ma nei giorni scorsi la dirigenza ha fatto un tentativo per comprare Serhou Guirassy, 27enne franco-guineano che sta facendo bene nello Stoccarda. Ha una clausola di risoluzione che gli permette di partire già a gennaio, però avrebbe comunicato al Milan di voler aspettare l’estate per cambiare maglia. Da non escludere un nuovo tentativo nelle prossime settimane.