Clamoroso Jovic: ad un passo da un altro club

Il centravanti serbo si è unito al club rossonero proprio nell’ultimo giorno di mercato, ma era a un passo da un’altra squadra

Durante la scorsa estate il Milan ha ricercato a lungo il profilo giusto per il centravanti da mettere a disposizione di Stefano Pioli e da affiancare a Olivier Giroud. Divock Origi infatti non aveva convinto nella scorsa stagione ed è andato in prestito al Nottingham Forest.

Il club rossonero ha studiato davvero tante ipotesi per l’attaccante, valutando sia profili di prospettiva che giocatori affermati e di esperienza europea. La società stava infatti guardando anche in prospettiva con l’idea di portare a Milanello un potenziale titolare, perché Giroud all’età di 37 anni non può più essere il punto di riferimento principale lì in avanti. Negli ultimi giorni di mercato i riflettori si erano puntati su Mehdi Taremi del Porto.

Nelle ultime ore però la trattativa con i Dragoes per l’iraniano si è arenata e i dirigenti rossoneri si sono fiondati sul piano B, andando a prelevare a titolo gratuito Luka Jovic dalla Fiorentina. Il Milan ha chiuso un’operazione lampo con la Viola e si è portata a a casa il serbo, che era un vecchio pallino già ai tempi del Real Madrid. Di fatto è stata accantonata l’idea di prendere subito il titolare e rimandata alla prossima stagione.

Il serbo era a un passo da Trabzonspor

Fino a questo momento l’acquisto di Jovic non ha effettivamente portato i frutti sperato. Il classe ’97 non è ancora riuscito ad incidere con la maglia rossonera e non ha ancora trovato il gol per sbloccarsi.

Contro l’Udinese Pioli gli aveva dato una grande chance facendolo partire dal primo minuto al fianco di Giroud, ma ha deluso molto le aspettative. Intanto è venuto fuori un retroscena, raccontato da Tuttomercatoweb, sul suo approdo al Milan nell’ultimo giorno di mercato. Secondo le indiscrezioni Jovic era infatti a un passo dal lasciare l’Italia. TMW spiega infatti che era praticamente tutto fatto per un suo passaggio al Trabzonspor.

L’ex Eintracht Francoforte e Real Madrid era comunque in partenza da Firenze e non erano arrivate le chiamate giuste per lui, per cui l’opzione turca stava prendendo quota e si sarebbe concretizzata. Il Milan però, per uno scherzo del destino, è arrivato in extremis e Jovic non ci ha pensato un attimo. Lui stesso ha rivelato nella conferenza di presentazione che stava aspettando i rossoneri, e vorrà provare a guadagnarsi la riconferma.